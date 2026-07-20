КТК сообщил о второй за два дня атаке ВСУ на танкер «NELSA»
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о новой атаке беспилотника на танкер у морского терминала в Черном море. Судно «NELSA», находившееся на погрузке, получило повреждения, возник пожар, пострадавших нет. Погрузка нефти остановлена.
«Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер "NELSA", находившийся на погрузке у ВПУ-1. В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера», – говорится в сообщении КТК в Telegram.
Пожар был ликвидирован силами погрузочных бригад и аварийных служб КТК. Интернациональный экипаж из 22 человек эвакуирован на буксирах, на борту остались капитан и старший помощник. Танкер сохранил плавучесть, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено. КТК заявил, что страна-агрессор при подготовке атаки создавала огромные экологические и техногенные риски и подвергала угрозе жизни членов экипажа из разных стран. Консорциум ожидает, что страны-участницы осудят атаки и выработают меры по их прекращению.
Днем ранее, 19 июля, атаке уже подверглись два танкера – Asia и Nissos Ios. Погрузка была возобновлена вечером 19 июля, но уже 20 июля последовал новый удар. МИД Казахстана назвал атаки на суда КТК недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство заявило, что механизм обмена информацией о гражданских судах был намеренно проигнорирован.
Это уже не первый случай атак на инфраструктуру КТК. В ноябре 2025 г. в результате атаки безэкипажных катеров серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2 под Новороссийском. В январе 2026 г. МИД России назвал атаку на нефтяные танкеры с казахстанской нефтью террористической.
Инфраструктура КТКобеспечивает около 80% казахстанского экспорта нефти. Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и стран Западной Европы.