КТК сообщил о второй за два дня атаке ВСУ на танкер «NELSA»

Пожар был ликвидирован силами погрузочных бригад и аварийных служб КТК. Интернациональный экипаж из 22 человек эвакуирован на буксирах, на борту остались капитан и старший помощник. Танкер сохранил плавучесть, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено. КТК заявил, что страна-агрессор при подготовке атаки создавала огромные экологические и техногенные риски и подвергала угрозе жизни членов экипажа из разных стран. Консорциум ожидает, что страны-участницы осудят атаки и выработают меры по их прекращению.