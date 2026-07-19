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МИД Казахстана назвал недопустимыми атаки на суда КТК

Ведомости

Удары по танкерам, которые доставляют нефть Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), являются недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана, заявило министерство иностранных дел республики.

«Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ранее согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Черного моря с целью погрузки нефти на терминалах КТК, был намеренно проигнорирован», – подчеркнуло ведомство.

Такие действия, считает ведомство, угрожают жизни и безопасности экипажей гражданских судов. Казахстанская сторона потребовала немедленно прекратить удары, а также обеспечить безопасность инфраструктуры для экспорта нефти страны.

19 июля два морских танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. В результате возник пожар, его потушили с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК. Компания подчеркнула, что погрузка нефти остановлена, пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет, розлива нефти не произошло.

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