МИД Казахстана назвал недопустимыми атаки на суда КТК

19 июля два морских танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. В результате возник пожар, его потушили с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК. Компания подчеркнула, что погрузка нефти остановлена, пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет, розлива нефти не произошло.