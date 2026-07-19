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Дроны ВСУ атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума

На одном из танкеров произошел пожар
Ведомости

Два морских танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке беспилотников в ходе погрузочных работ, сообщает Каспийский трубопроводный консорциум.

На борту танкеров под флагами Либерии («Asia») и Маршалловых островов («NISSOS IOS») находились международные экипажи. В результате нападения на танкере «Asia» возник пожар, его потушили с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК.

В компании подчеркнули, что погрузка нефти остановлена, пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет, розлива нефти не произошло. Медицинская помощь членам экипажа не потребовалась. Танкеры сохранили плавучесть, сейчас проводится оценка повреждений.

В КТК отметили, что консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, и полагают, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК является атакой и на интересы стран-участниц КТК.

В заявлении подчеркивается, что это уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права. Было отмечено, что в отношении КТК никогда не вводилось никаких санкционных или ограничительных мер, что, по мнению консорциума, свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании.

В ноябре 2025 г. атаковали инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск. Удар нарушил поставки нефти для американских энергетических компаний из Казахстана. Администрация президента США Дональда Трампа в феврале выразила протест против удара.

КТК обеспечивает примерно 80% казахстанского экспорта нефти. В том числе речь о продукции Chevron, ExxonMobil и Shell.

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