Дроны ВСУ атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума

В заявлении подчеркивается, что это уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права. Было отмечено, что в отношении КТК никогда не вводилось никаких санкционных или ограничительных мер, что, по мнению консорциума, свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании.