США предупредили Украину после атаки на терминал КТК
Администрация президента США Дональда Трампа выразила протест против удара по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Атака нарушила поставки нефти для американских энергетических компаний из Казахстана, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет Bloomberg.
По словам Стефанишиной, атака Киева на терминал «повлияла на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан». Госдепартамент обратил внимание, что Украине «следует воздерживаться от посягательств на американские интересы», сказала она на пресс-конференции. Киев принял этот к сведению, добавила посол.
В конце ноября 2025 г. ВМС Украины атаковали инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск. В МИД Казахстана заявляли, что ждут от Киева мер по недопущению подобных инцидентов в будущем. В МИД Украины заявили, что атака была направлена не против Казахстана, а против военно-промышленного потенциала России. В декабре министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что Астана и Киев достигли понимания по вопросу ударов на инфраструктуру международного КТК.
КТК обеспечивает примерно 80% казахстанского экспорта нефти. В том числе речь о продукции Chevron, Exxon Mobil и Shell. Атака вынудила Казахстан снизить объемы транспортировки и добычи нефти.