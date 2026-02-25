Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США предупредили Украину после атаки на терминал КТК

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа выразила протест против удара по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Атака нарушила поставки нефти для американских энергетических компаний из Казахстана, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет Bloomberg.

По словам Стефанишиной, атака Киева на терминал «повлияла на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан». Госдепартамент обратил внимание, что Украине «следует воздерживаться от посягательств на американские интересы», сказала она на пресс-конференции. Киев принял этот к сведению, добавила посол.

В конце ноября 2025 г. ВМС Украины атаковали инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск. В МИД Казахстана заявляли, что ждут от Киева мер по недопущению подобных инцидентов в будущем. В МИД Украины заявили, что атака была направлена не против Казахстана, а против военно-промышленного потенциала России. В декабре министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что Астана и Киев достигли понимания по вопросу ударов на инфраструктуру международного КТК.

КТК обеспечивает примерно 80% казахстанского экспорта нефти. В том числе речь о продукции Chevron, Exxon Mobil и Shell. Атака вынудила Казахстан снизить объемы транспортировки и добычи нефти.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте