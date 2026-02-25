США предупредили Украину после атаки на терминал КТК

В конце ноября 2025 г. ВМС Украины атаковали инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск. В МИД Казахстана заявляли, что ждут от Киева мер по недопущению подобных инцидентов в будущем. В МИД Украины заявили, что атака была направлена не против Казахстана, а против военно-промышленного потенциала России. В декабре министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что Астана и Киев достигли понимания по вопросу ударов на инфраструктуру международного КТК.