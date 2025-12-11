Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Казахстана заявил о достижении понимания с Киевом по ударам по КТК

Ведомости

Астана и Киев достигли понимания по вопросу ударов на инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил министр иностранных дел республики Ермек Кошербаев.

«С украинской стороны есть понимание. Ситуация должна быть стабильна», – сказал он.

ВМС Украины атаковали инфраструктуру КТК в акватории российского порта Новороссийск в конце ноября. В МИД Казахстана заявляли, что ждут от Киева мер по недопущению подобных инцидентов в будущем. В МИД Украины подтвердили атаку, заявив, что она была направлена не против Казахстана, а против военно-промышленного потенциала России.

К чему приведет атака Украины на инфраструктуру КТК

Политика / Международные новости

КТК был основан в 1992 г. Основные акционеры консорциума – российская «Транснефть» (24%), «Казмунайгаз» (19%), Chevron (15%) и Lukarco (12,5%, «дочка» «Лукойла»). Западные страны не вводили санкций против КТК.

«Ведомости» писали, что Казахстан не может полностью перенаправить свою нефть с трубопроводов КТК на другие направления. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков при этом указал, что переход на нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) из-за его недогруженности – наиболее вероятный сценарий среди альтернатив для Казахстана, поскольку пока не известны сроки восстановительных работ КТК.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её