МИД Казахстана заявил о достижении понимания с Киевом по ударам по КТК

«Ведомости» писали, что Казахстан не может полностью перенаправить свою нефть с трубопроводов КТК на другие направления. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков при этом указал, что переход на нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) из-за его недогруженности – наиболее вероятный сценарий среди альтернатив для Казахстана, поскольку пока не известны сроки восстановительных работ КТК.