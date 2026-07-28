Кремль: угроза от Киева должна быть уничтожена окончательноПесков указал на постоянное расширение географии террористических атак
Киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя официальное заявление Ирака о том, что были задержаны украинские боевики, действующие по заданию Украины, Песков назвал это террористической атакой. Он напомнил, что это не первый случай нападения Киева на другие страны. ВСУ осуществили террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав «Северный поток», и ударили по Казахстану, атаковав инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
«Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно», – отметил представитель Кремля.
28 июля советник премьер-министра по нацбезопасности Касем аль-Абуди в эфире Dijlah TV заявил, что в Ираке задержали группу боевиков, причастных к обстрелам объектов на территории страны. Они признались, что работают в интересах Украины. Чиновник не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам, и отметил, что расследование требует особой тщательности.
17 июля замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил ТАСС, что украинские военные присутствуют во многих странах Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России. По его словам, украинские инструкторы, в том числе по применению беспилотников, задействованы в Мали, а также в Ливии, где они якобы обучали местных военных работе с БПЛА и применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз».