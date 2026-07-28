В Ираке задержали действовавших в интересах Украины боевиков
В Ираке задержали группу боевиков, причастных к обстрелам объектов на территории страны. Они признались, что работают в интересах Украины, заявил советник премьер-министра по нацбезопасности Касем аль-Абуди в эфире Dijlah TV.
«Одна из наших разведывательных групп <...> пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Чиновник не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам, и отметил, что расследование требует особой тщательности.
17 июля замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил ТАСС, что украинские военные присутствуют во многих странах Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России. По его словам, украинские инструкторы, в том числе по применению беспилотников, задействованы в Мали, а также в Ливии, где они якобы обучали местных военных работе с БПЛА и применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз». Кроме того, украинские наемники были замечены в Судане, где в ноябре 2025 г. участвовали в захвате города Эль-Фашер.