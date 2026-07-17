Украинские военные хотят создать второй фронт против России в Африке
Украинские военные присутствуют во многих странах Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России. Об этом замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил ТАСС.
По его словам, украинские инструкторы, в том числе по применению беспилотников, задействованы в Мали – среди боевиков-исламистов, а также в Ливии, где они якобы обучали местных военных работе с БПЛА и применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз». Также украинские наемники были замечены в Судане, где в ноябре 2025 г. участвовали в захвате города Эль-Фашер.
10 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина влезает в конфликты и выступает против законных правительств африканского континента, в частности против Конго. По его словам, Киев пытается участвовать в слишком многих конфликтах на континенте. Причина в том, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте и «сделать неприятности для дружественных России стран», отметил Лавров.