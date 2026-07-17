Украинские военные хотят создать второй фронт против России в Африке

По его словам, украинские инструкторы, в том числе по применению беспилотников, задействованы в Мали – среди боевиков-исламистов, а также в Ливии, где они якобы обучали местных военных работе с БПЛА и применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз». Также украинские наемники были замечены в Судане, где в ноябре 2025 г. участвовали в захвате города Эль-Фашер.‍