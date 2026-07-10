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Главная / Политика /

Лавров: Украина выступает против законных правительств африканского континента

Ведомости

Украина влезает в конфликты и выступает против законных правительств африканского континента, в частности против Конго. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Бурунди Эдуардом Бизиманой.

Российский министр обратил внимание, что Киев пытается участвовать в слишком многих конфликтах на континенте. Причина этого состоит в том, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте и «сделать неприятности для дружественных России стран», отметил Лавров.

«Демократическая Республика Конго <...> при поддержке Бурунди преодолевает агрессию, которая осуществляется против него так называемой группой М-23 при поддержке зарубежных представителей, среди которых украинцы», – сказал он.

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Политика / Международные новости

В ходе переговоров Лавров пригласил Бизиману в Москву с официальным визитом. «Надеюсь, он выберет удобное время, мы обязательно должны поддерживать ритмичные контакты», – сказал он.

8 июля глава МИД РФ заявил, что Россия готова участвовать в «большой работе» по помощи странам Африки в экономическом развитии. Сегодня, по его словам, тема развития Африки становится одной из ключевых в позиции Африканского союза и других региональных организаций на континенте. При этом российские компании, государство и финансовые структуры готовы активно помогать африканским партнерам двигаться в этом направлении, подчеркнул Лавров.

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