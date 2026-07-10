Лавров: Украина выступает против законных правительств африканского континента

8 июля глава МИД РФ заявил, что Россия готова участвовать в «большой работе» по помощи странам Африки в экономическом развитии. Сегодня, по его словам, тема развития Африки становится одной из ключевых в позиции Африканского союза и других региональных организаций на континенте. При этом российские компании, государство и финансовые структуры готовы активно помогать африканским партнерам двигаться в этом направлении, подчеркнул Лавров.