Лавров: Россия готова помогать Африке в развитии промышленности

Сегодня, по его словам, эта тема развития Африки становится «одной из ключевых» в позиции Африканского союза и других региональных организаций на континенте. При этом российские компании, государство и финансовые структуры готовы активно помогать африканским партнерам двигаться в этом направлении, подчеркнул Лавров.