Лавров: Россия готова помогать Африке в развитии промышленности
Россия готова участвовать в «большой работе» по помощи странам Африки в экономическом развитии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Ниамее по итогам министерской встречи Россия – Альянс государств Сахеля.
Глава МИД РФ напомнил, что Советский Союз «самым интенсивным образом способствовал становлению государственной промышленности, других секторов государственной экономики именно с точки зрения создания основ независимого экономического развития африканских друзей».
Сегодня, по его словам, эта тема развития Африки становится «одной из ключевых» в позиции Африканского союза и других региональных организаций на континенте. При этом российские компании, государство и финансовые структуры готовы активно помогать африканским партнерам двигаться в этом направлении, подчеркнул Лавров.
Многое уже сделано, предстоит сделать еще больше. Работа большая, и мы к ней готовы», – отметил глава российского МИДа.
В марте президент России подписал указ о проведении третьего саммита «Россия – Африка», который состоится в Москве 28–29 октября. 19 мая состоялось заседание оргкомитета по подготовке к саммиту, на котором обсуждались вопросы формирования повестки и проведения Экономического и гуманитарного форума.
24 мая президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки и напомнил о предстоящем саммите. В начале июня на ПМЭФ-2026 прошел бизнес-диалог «Россия – Африка», участники которого обсуждали продовольственную безопасность и доступность удобрений для африканских фермеров.
6 июля Санкт-Петербург и штат Нигер подписали меморандум о сотрудничестве, включающий создание Центра геологических наук и медицинского центра. Среди стран Африки, с которыми заключены соглашения о военно-техническом сотрудничестве, – 46 государств, доля Африки в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» достигает 30%.