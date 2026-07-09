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Зачем Сергей Лавров в ходе турне по Африке приехал в Нигер

Сахельский регион, где расположена страна, чрезвычайно важен экономически
Глеб Мишутин
Поездка Сергея Лаврова по Африке означает укрепление отношений с ее странами в самых разных сферах
Поездка Сергея Лаврова по Африке означает укрепление отношений с ее странами в самых разных сферах / Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Нигер. Там он примет участие в министерской встрече с представителями Альянса государств Сахеля (АГС), в который помимо Нигера входят Мали и Буркина-Фасо. Это стало первой поездкой Лаврова в Нигер.

Контакты России с государствами Сахеля укрепляются уже несколько лет. Ранее, в апреле 2025 г., в Москве прошла первая встреча Лаврова с представителями АГС. На ней стороны договорились о прагматичном и солидарном стратегическом партнерстве в области безопасности и обороны. Также Россия и африканские страны озвучили свою приверженность усилиям по борьбе с терроризмом и нестабильностью в регионе. Сам же АГС был создан в 2023 г. после прихода во всех трех странах к власти военных правительств и представляет собой объединение, созданное для целей координации работы дипведомств, внешней политики и усилий в сфере безопасности.

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