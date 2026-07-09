Зачем Сергей Лавров в ходе турне по Африке приехал в Нигер

Контакты России с государствами Сахеля укрепляются уже несколько лет. Ранее, в апреле 2025 г., в Москве прошла первая встреча Лаврова с представителями АГС. На ней стороны договорились о прагматичном и солидарном стратегическом партнерстве в области безопасности и обороны. Также Россия и африканские страны озвучили свою приверженность усилиям по борьбе с терроризмом и нестабильностью в регионе. Сам же АГС был создан в 2023 г. после прихода во всех трех странах к власти военных правительств и представляет собой объединение, созданное для целей координации работы дипведомств, внешней политики и усилий в сфере безопасности.