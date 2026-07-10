Лавров пригласил главу МИД Бурунди в Москву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил коллегу из Бурунди Эдуара Бизимана посетить Москву с официальным визитом. Об этом Лавров объявил на совместной пресс-конференции со своим бурундийским коллегой.
«Договорились продолжить наши консультации, наши переговоры в ходе визита господина Бизимана в Москву. Надеюсь, он выберет удобное время, мы обязательно должны поддерживать ритмичные контакты», – сказал он (цитата по ТАСС).
10 июля Лавров прибыл с визитом в Бурунди. Бурунди стала четвертым и заключительным пунктом в рабочем турне министра по африканским странам. До этого Лавров посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
Накануне российский министр заявил, что Россия может помочь Мозамбику с борьбой против террористов.