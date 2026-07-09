Лавров: Россия может помочь Мозамбику с борьбой против террористов

Джихадистские группировки активны в регионе Сахеля. «Ведомости» писали в апреле, что группировка JNIM (запрещена в России) в Мали продолжает нападения на правительственные войска и крупные города. Тогда, в частности, был убит министр обороны страны генерал Садио Камара.