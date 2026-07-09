Лавров: Россия может помочь Мозамбику с борьбой против террористов
Моска готова рассмотреть обращение Мозамбика о помощи в ликвидации террористической угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Россия готова поддерживать обращение наших мозамбикских друзей относительно той поддержки, которую мы можем оказать в ликвидации террористической угрозы, сохраняющейся на севере страны», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Северный Мозамбик, богатый полезными ископаемыми, сейчас становится одним из ключевых центров транснациональной террористической сети, отмечала научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии Лариса Шашок. По ее словам, там сосредоточены «периферийные» подразделения «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической в РФ, запрещена).
Джихадистские группировки активны в регионе Сахеля. «Ведомости» писали в апреле, что группировка JNIM (запрещена в России) в Мали продолжает нападения на правительственные войска и крупные города. Тогда, в частности, был убит министр обороны страны генерал Садио Камара.