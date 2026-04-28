Что происходит в Мали из-за атаки террористов и племен туарегов

Что происходит в Мали из-за атаки террористов и племен туареговАфриканский корпус России и армия отражают атаки
В Мали с 25 апреля продолжаются атаки альянсов джихадистской группировки JNIM (запрещена в России) и туарегских повстанцев на правительственные войска и крупные города. Малийская армия (FAM) и Африканский корпус Минобороны России (АК) сдерживают атаки, сообщают 27 апреля их пресс-службы.
Наступление антиправительственных группировок началось 25 апреля. По данным пресс-службы правительства, в субботу произошло одновременное нападение на города Кидаль (северо-восток страны), Гао (восток), Севаре (центр), Кати и столицу страны Бамако. На 27 апреля бои в Бамако местные власти не подтверждают. Но еще с 24 апреля в городе введен комендантский час с 21.00 до 6.00.
В день начала наступления повстанцев, 25 апреля, убит министр обороны страны генерал Садио Камара. Его трагическую гибель в ночь на 27 апреля подтвердила пресс-служба правительства: Камара погиб при нападении повстанцев, усиленном атакой на его резиденцию террориста-смертника на заминированном автомобиле. По сообщению генштаба армии Мали, 27 апреля бои шли в Кидале, Кати и других населенных пунктах. Военные страны ведут «контрнаступление», говорится в сообщении FAM в Facebook
В Кати крупная база FAM, там живет малийская элита, включая лидера страны генерала Ассими Гоиту. По словам замдиректора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволода Свиридова, бои и убийство министра – тяжелый удар для правительства. Камара инициировал приглашение в Мали российских военных, указывает аналитик ИМИ МГИМО Евгения Тихонова.
FAM не сообщает названий групп противника. Jeune Afrique пишет, что Кидаль к 27 апреля захватили туареги сепаратистского «Фронта освобождения Азавада». А Мопти атаковала JNIM, часть «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ). Telegram-канал АК 27 апреля сообщил, что вместе с FAM предотвратил попытку государственного переворота по сирийскому сценарию. Согласно этой же оценке, часть нападавших – туареги из «Фронта освобождения Азавада», а другие связаны с «Аль-Каидой исламского Магриба» (признана террористической и запрещена в РФ). АК сообщает, что обстановка «остается сложной», а подразделения корпуса, находившиеся в населенном пункте Кидаль, покинули район совместно с военнослужащими армии Мали.
Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к контингенту российских военных специалистов в Мали, управление FAM и российским контингентом не потеряно: «Идет мощный, но очередной набег группировок, которые решили по собственным политическим причинам именно сейчас попробовать на прочность государство. Почти везде армия и бойцы Африканского корпуса устояли. В Бамако спокойно, перестрелок нет. Меры безопасности, несмотря на комендантский час, не кажутся избыточными».
Эксперты согласны, что эта атака самая масштабная. У Мали сложности с военным строительством, говорит заведующий базовой кафедрой Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов: «Этим пользуются повстанцы в маневренной войне в трансграничном измерении». Тихонова отмечает, что с потерей FAM Кидаля, столицы туарегов, отделение от Мали их «государства Азавад» вероятно. Но свержение власти, как в Сирии, наоборот, маловероятно, считает Свиридов: «Удары чувствительные, но их не стоит преувеличивать, учитывая состав и генезис группировок».
По словам экспертов, противники правительства – криминальные группы, меняющие названия и принадлежность. Власти, говорит Лукьянов, опираются на оседлых малийцев и горожан, сторонники модернизации и интеграции страны враждуют с кочевниками, слабые институты не мешают контрабанде и криминалу. В Мали не было жесткого контроля властей над севером, попытки усилить его встречали противодействие, говорит Свиридов. Ранее правительство Мали занимало жесткую позицию, делая ставку преимущественно на силовые методы. Теперь стоит ожидать активизации переговорного трека, говорит эксперт. Туареги и джихадисты действуют слаженно, имея общие цели ослабления и разрушения государства, отмечает Лукьянов: «Успехи же властей связаны с поддержкой России».
АК присутствует в других странах Сахеля (Мали, Нигер, Буркина-Фасо), объединенных в 2024 г. в военный Альянс государств Сахеля. Войну с туарегами Бамако вел еще до прихода к власти союзных Москве военных, с исламистами она тянулась все 2010-е гг. при поддержке Франции и других стран Запада. Западные контингенты ушли из страны в 2022 г., из региона – в 2023 г.
С отколом Мали от Франции она хочет взять реванш, сотрудничая с противниками правительства, отмечает Лукьянов: «Для России Мали – испытательный полигон амбиций на континенте. Отправная точка – сфера безопасности. По Мали судят о возможности оправдать ожидания стран региона. Россия в стране переросла стадию демонстрации флага, Бамако стал стратегическим узлом и плацдармом для вытеснения отсюда Запада, уверена Тихонова: «FAM и Африканскому корпусу нужно не допустить отрезания севера страны. За этим этапом борьбы наблюдают многие игроки, тем более что регион богат ресурсами – это и золото, и литий, и редкоземы».