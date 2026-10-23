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Главная / Бизнес /

Минсельхоз ожидает урожай картофеля выше среднего за пять лет

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Производство картофеля в России по итогам 2026 г. ожидается на 3% выше среднего показателя за последние пять лет, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов. Об этом сообщили в Минсельхозе России.

По оценке ведомства, урожай позволит выполнить показатели Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности картофелем. В 2025 г. в России собрали 8,5 млн т картофеля, а уровень самообеспеченности достиг 100,3% при установленном пороговом значении 95%.

2 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что уборочная кампания в России приближается к завершению. К тому моменту в организованном секторе было собрано почти 4,5 млн т картофеля и сопоставимый объем овощей. Урожайность по большинству направлений превышала прошлогоднюю.

30 сентября исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников заявил, что российский рынок картофеля продолжает зависеть от импортных сортов семян. По его оценке, такая зависимость достигает 95–98%, несмотря на рост производства в товарном секторе.

8 сентября Минсельхоз сообщал о снижении цен на картофель у производителей на 12,3% за месяц, до 26,3 руб. за 1 кг. Потребительские цены за тот же период сократились на 16,5%. В ведомстве связывали динамику с началом массовой уборки урожая и увеличением поставок продукции на рынок.

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