Минсельхоз ожидает урожай картофеля выше среднего за пять лет

8 сентября Минсельхоз сообщал о снижении цен на картофель у производителей на 12,3% за месяц, до 26,3 руб. за 1 кг. Потребительские цены за тот же период сократились на 16,5%. В ведомстве связывали динамику с началом массовой уборки урожая и увеличением поставок продукции на рынок.