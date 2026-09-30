Картофельный рынок РФ пока сохраняет зависимость от импортных сортов

Картофельный рынок РФ пока сохраняет зависимость от импортных сортовОтрасли нужен дифференцированный подход в регулировании ГМО-технологий
Производство картофеля в РФ в товарном секторе растет за счет качественного посадочного материала, но селекционных достижений отечественных семян для обеспечения внутренних потребностей еще недостаточно. Об этом заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».
По данным Россельхозцентра, в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, числится 550 наименований сортов. По словам Красильникова, половина из них приходится на отечественную селекцию. Фактически на полях присутствует около 250 сортов. При этом 60% высаживаемого картофеля приходится на десятку сортов-лидеров, среди которых нет ни одного отечественной селекции, уточнил он. Затраты на качественный семенной материал составляют 25% от общих расходов.
Красильников напомнил, что до введения механизма квотирования в РФ ввозили до 12 000 – 15 000 т семян картофеля высоких репродукций из стран Евросоюза – например, из Нидерландов и Германии – прежде всего для промышленной переработки. Сейчас зависимость по таким сортам составляет 95-98%. В текущем сезоне ввозная квота была снижена до 10 000 т с 14 000 т, но фактически, по оценке союза, было импортировано только 3 000 т семенного картофеля, в основном из Франции.
Необходимому импорту в РФ семян овощей «борщевого набора», в том числе вне квоты, препятствуют барьеры со стороны отдельных государств. «В конце сентября мы обращали на это внимание Минсельхоза, потому что срыв сева овощных культур открытого грунта может в итоге привести к серьезным проблемам с точки зрения обеспечения потребностей населения в том числе», – сказал исполнительный директор Картофельного союза.
Действующее нормативное поле по регулированию ГМО-технологий перегружено, так как один закон распространяется и на растения, и на животноводство. Отрасль обращалась в Совет Федерации и в Госдуму с предложением включить в нормативное право отдельные документы, регулирующие использование ГМО-технологий применительно к растениям.
Красильников пояснил, что существуют три основных технологии ГМО – исключение из ДНК ненужного агента, внедрение однородного гена и внедрение в ДНК растения гена от насекомого или чужеродного организма. Предлагалось упростить действующее нормативное поле для первых двух технологий. Это позволило бы развивать селекцию сельхозкультур, в частности повышать их устойчивость к заболеваниям – например, картофеля к фитофторозу.
Производство и переработка
По данным Росстата, в прошлом году в РФ было собрано 18,5 млн т картофеля. Рекордные 8,5 млн т, или около 46% общего урожая, пришлось на товарный сектор, производство в котором с 2000 г. выросло в четыре раза. При этом фермерские хозяйства увеличили объемы почти в 10 раз.
По данным Картофельного союза, за последние пять лет объемы переработки картофеля в РФ практически удвоились. В том числе в 2026 г. запускаются два крупных проекта в Орловской области и Калининграде. По словам Красильникова, оценочно с 1,5 млн т сырья в 2020 г. объем переработки должен достичь минимум 3 млн т в текущем сезоне. Это важный шаг, но Россия пока отстает от европейских показателей, где каждый второй картофель идет на переработку по различным направлениям (фри, чипсы и т.д.), заметил Красильников.
Импорт в РФ картофеля за первое полугодие, в основном из Египта и Китая, составил 420 000 т. В прошлом сезоне обнуление ввозных пошлин на 300 000 т привело к рекордному импорту – почти 1 млн т, серьезно повлиявшему на доходность отечественных производителей. Экспорт столового картофеля из РФ в первом полугодии составил 157 000 т, из них 126 000 т пришлось на Казахстан, уточнил он.