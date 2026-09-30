Картофельный рынок РФ пока сохраняет зависимость от импортных сортов

По данным Картофельного союза, за последние пять лет объемы переработки картофеля в РФ практически удвоились. В том числе в 2026 г. запускаются два крупных проекта в Орловской области и Калининграде. По словам Красильникова, оценочно с 1,5 млн т сырья в 2020 г. объем переработки должен достичь минимум 3 млн т в текущем сезоне. Это важный шаг, но Россия пока отстает от европейских показателей, где каждый второй картофель идет на переработку по различным направлениям (фри, чипсы и т.д.), заметил Красильников.