FT: Европа столкнулась с дефицитом картофеля из-за аномальной жары
Европа столкнулась с дефицитом картофеля из-за аномальной жары этим летом, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU). Погибло около 300 млн т картофеля на сумму от 400 до 620 млн евро.
По данным газеты, из-за жары поля высохли, а рост урожая замедлился. Так, во Франции наблюдается самая низкая урожайность за последние 30 лет, а цена на столовый картофель в сентябре достигла 520 евро за тонну против 310 евро за тонну годом ранее.
Цена на переработанный картофель в Европе также достигла 250 евро за тонну, в то время как в 2025 г. цена фиксировалась на отметке 30 евро за тонну. При этом сейчас около 80% европейского перерабатываемого картофеля поставляется по контракту, в то время как в прошлом году показатели продаж данной продукции составляли 50-60%.
При этом в прошлом году наблюдался профицит продукта и, как следствие, падение цены на него. Кроме того, новые пошлины со стороны США и конкуренция со стороны стран Азии также сократили экспорт замороженного картофеля фри из европейских стран. Данные факторы вынудили фермеров сажать меньше картофеля.
По словам рыночного аналитика по Европе, Ближнему Востоку и Африке в компании Expana Крейга Эллиота, фермеры не ожидали аномальной жары, поэтому пострадали объемы урожая.
Как сказал редактор информационной службы World Potato Markets Седрик Портер, запасов картофеля прошлогоднего урожая хватит до Рождества, но уже к Пасхе дефицит начнет сказываться на полках супермаркетов.
В августе из-за аномальной жары фермеры были вынуждены пересмотреть методы ведения сельского хозяйства. Многие начали работать в ночное время и накрывать урожай теневыми сетками. Как отметил руководитель отдела продовольственных систем и охраны природы в страховой компании Howden Дэн Фэйрвезер, жара также влияет на качество продукции, поэтому не исключено, что ее придется продавать на более дешевых рынках. Он подчеркнул, что если не пересмотреть методы ведения хозяйства, то среднегодовые убытки Европы к 2050 г. могут вырасти примерно до 40 млрд евро.