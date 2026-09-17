FT: Европа столкнулась с дефицитом картофеля из-за аномальной жары

В августе из-за аномальной жары фермеры были вынуждены пересмотреть методы ведения сельского хозяйства. Многие начали работать в ночное время и накрывать урожай теневыми сетками. Как отметил руководитель отдела продовольственных систем и охраны природы в страховой компании Howden Дэн Фэйрвезер, жара также влияет на качество продукции, поэтому не исключено, что ее придется продавать на более дешевых рынках. Он подчеркнул, что если не пересмотреть методы ведения хозяйства, то среднегодовые убытки Европы к 2050 г. могут вырасти примерно до 40 млрд евро.