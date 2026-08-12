Financial Times: из-за жары фермеры в Европе работают в ночное время
Из-за аномальной жары в Европы фермеры вынуждены пересмотреть ведение сельского хозяйства, сообщила газета Financial Times. Фермеры работают в ночное время и накрывают культуры затеняющими сетками.
Как спишет газета, в графстве Беркшир, расположенном на юге Англии, управляющая семейной фермой вынуждена собирать рапс в темноте, поскольку только в это время суток на культуре остается влага. Фермеры Мадрида также выкапывают картофель ночью, потому что это меньше вредит почве.
«С 11 утра до шести-семи вечера ничего нельзя делать. Если вы прикоснетесь к металлу, то буквально обожжете руки», – отметил итальянский фермер из итальянского региона Апулия.
Кроме того, фермеры столкнулись с трудностями при защите животных в жару. В Новой Аквитании температура поднималась выше 40 °C. Это привело к тому, что поголовье скота начало вымирать. Чтобы избежать высокой смертности скота, фермеры начали качать воду из рек с помощью дизельных двигателей. Это привело к повышению цен на дизельное топливо и его дефициту.
Как отметил руководитель отдела продовольственных систем и охраны природы в страховой компании Howden Дэн Фэйрвезер, «жара также влияет на качество: зерно с пониженным содержанием белка, возможно, придется продавать на более дешевых рынках. Его не только становится меньше – оно гораздо более низкого качества». Он подчеркнул, что, если не пересмотреть методы ведения сельского хозяйства, к 2050 г. среднегодовые убытки Европы могут вырасти примерно до 40 млрд евро.
10 августа нидерландский банк Triodos Bank сообщил, что из-за экстремальной жары и засухи Евросоюз (ЕС) может потерять 180 млрд евро, при этом динамика ВВП снизится на 1%.