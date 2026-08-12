Financial Times: из-за жары фермеры в Европе работают в ночное время

Как отметил руководитель отдела продовольственных систем и охраны природы в страховой компании Howden Дэн Фэйрвезер, «жара также влияет на качество: зерно с пониженным содержанием белка, возможно, придется продавать на более дешевых рынках. Его не только становится меньше – оно гораздо более низкого качества». Он подчеркнул, что, если не пересмотреть методы ведения сельского хозяйства, к 2050 г. среднегодовые убытки Европы могут вырасти примерно до 40 млрд евро.