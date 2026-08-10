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Из-за жары ЕС может потерять €180 млрд

Ведомости

Из-за экстремальной жары и засухи Евросоюз (ЕС) может потерять €180 млрд, при этом динамика ВВП снизится на 1%. Такой показатель будет означать стагнацию экономики в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет нидерландского банка Triodos Bank.

«Это лето показывает, что изменение климата – это не отдаленный экономический риск. Экстремальная жара, с которой мы сталкиваемся сегодня, однозначно демонстрирует, как изменение климата влияет на образ жизни, на рабочих и благосостояние в Европе», – прокомментировал ситуацию главный экономист банка Ганс Стегеман.

Он добавил, что данная отчетность – показатель того, что будет с экономикой ЕС, если не начать своевременно реагировать на изменения климата.

Согласно отчету, из-за жары наиболее сильно страдает производительность труда. Влияние этого фактора аналитики оценили в 0,6% ВВП ЕС. Другими причинами снижения показателей стали потери в сельском хозяйстве, энерговыработке, рост цен на продовольствие и перебои в работе транспорта.

При этом наибольшие потери в конфедерации стран понесет Франция (по прогнозу ВВП снизится на 0,6%, а темпы роста экономики сократятся на 1,4 п. п.). Также пострадают Испания, Италия и Бельгия.

В июле страны Евросоюза из-за аномальной жары выкачали из подземных хранилищ почти 1 млрд куб. м газа. Показатель стал максимальным с начала июля 2025 г.

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