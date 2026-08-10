Из-за жары ЕС может потерять €180 млрд

Из-за экстремальной жары и засухи Евросоюз (ЕС) может потерять €180 млрд, при этом динамика ВВП снизится на 1%. Такой показатель будет означать стагнацию экономики в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет нидерландского банка Triodos Bank.