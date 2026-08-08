Из-за жары Европа выкачала из хранилищ рекордный объем газа
В июле страны Евросоюза из-за аномальной жары выкачали из подземных хранилищ почти 1 млрд куб. м газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ассоциацию операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отбор газа из подземных хранилищ в июле составил 964 млн куб. м, что в 1,5 раза превышает уровень июля 2025 г. Этот показатель является максимальным для июля с 2022 г., когда было отобрано 1,4 млрд куб.м.
Июльский объем закачки газа в европейские ПХГ составил 8,8 млрд куб. м, что на 16% ниже аналогичного показателя 2025 г. Хотя летний период традиционно используется для накопления запасов к зиме.
Чистый объем газа, закачанного в европейские ПХГ за июль (нетто-закачка), составил 7,8 млрд куб. м. Это самый низкий результат для этого месяца с 2020 г., когда показатель 5,3 млрд куб. м.
По данным на 4 августа, суточная закачка газа в подземные хранилища Европы достигла рекордно низкого для этого дня уровня с 2012 г. ПХГ Германии заполнены менее чем на 50%, ПХГ Нидерландов – менее чем на 40%.
Как свидетельствуют расчеты «Ведомости. Аналитики» на основе данных GIE, заполненность газовых хранилищ во Франции по состоянию на 27 июля составляет 54,7%. Это самый низкий показатель на эту дату с 2017 г.
Из-за жары в Венгрии власти обсуждают ограничения на потребление энергии для крупных компаний, чтобы сократить нагрузку на 500 МВт в сутки.