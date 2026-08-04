Аномальная жара продолжает иссушать реки Европы и ее экономику

Серьезный урон зерновым в Европе нанесен ключевому их производителю в ЕС – Франции, в первую очередь кукурузе, во вторую – пшенице, потому что она созрела в этом году рано, отмечает директор АЦ «Совэкон» Андрей Сизов. По региону пострадала кукуруза как более поздняя, чем озимая пшеница, необходимая для животноводства, говорит он. Это похоже на ситуацию 2022 г., когда было падение урожайности культуры из-за жары, – теперь июльские пики температуры пришлись на ее цветение, говорит он. Урон нанесен посевам и в Германии, производителю номер два по пшенице, невысоким будет и урожай в соседней Польше, считает Сизов.