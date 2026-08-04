Аномальная жара продолжает иссушать реки Европы и ее экономику

Аномальная жара продолжает иссушать реки Европы и ее экономикуЗасуха меняет географию и бьет водную логистику, АЭС и агропром
Аномально жаркое лето в Европе с температурами в ряде стран выше 40 градусов Цельсия продолжилось и в августе, меняя страны своего «удара» с Западной на Центральную и Восточную Европу. Прямые последствия жары – рекордная засуха и пожары, серьезно влияющие на экономику и саму жизнь людей.
Франция и Испания уже пережили 40-градусный пик жары в июне – июле. А вот в Италии властями на 3 августа объявлен «красный уровень» климатической опасности в 25 крупных городах. В Чехии эта температура будет достигнута на первой неделе августа, обещают синоптики. В Венгрии ее премьер Петер Мадьяр 3 августа предрек превышение рекордных 42 градусов к среде, 5 августа.
«Впереди нас ждут пять самых критических дней, поскольку именно на эти пять дней метеорологическая служба прогнозирует чрезвычайную жару. В среду температура может превысить 42 градуса», – предупредил Мадьяр по итогам совещания с лидерами парламентских фракций (цитата по 24.Hu).
Пока 3 августа венгерская метеослужба HungaroMet фиксирует 40 градусов и прогнозирует 42 градуса на 6–7 августа. Режим повышенной опасности действует в стране с предыдущего рекорда в 42 градуса от 30 июня. Мадьяр добавил, что власти обсуждают ограничения на потребление энергии для крупных компаний, чтобы сократить нагрузку на 500 МВт в сутки.
Эти реки текут в никуда
Причина для дискуссий в этом ключе – очередная веха рекордной жары – обмеление рек, в частности крупнейших водных транспортных артерий Европы. На Рейне в ФРГ 3 августа зафиксировали рекордно низкие отметки в Дуйсбург-Рурорте, Дюссельдорфе и Кёльне, в районе промышленного сердца страны.
В эфире телеканала ZDF представитель правительства Северного Рейна-Вестфалии 3 августа предложил определить «приоритетные» грузы для проводки по реке. По прогнозу Федерального управления водных путей и судоходства ФРГ от 3 августа, в важной узкой части у Кобленца Рейн опустится 7 августа до рекордного минимума в 18 см. Параллельно 109 городов ФРГ, включая Мюнхен, ввели ограничения на потребление воды для технических нужд, передает 3 августа немецкий таблоид Bild.
Не лучше ситуация на главной речной артерии Дунае, идущей через 10 стран Европы По нему 2 августа президент Сербии Александр Вучич предрек скорую остановку навигации: «Возникли проблемы на НПЗ [компании NIS в городе Панчево] из-за низкого уровня воды. Надеюсь, нам не придется останавливать работу НПЗ. Через день-два Дунай перестанет быть судоходным» (цитата по пресс-службе Сербской прогрессивной партии). До этого сербский премьер Джуро Мацур заявил о снижении выработки энергии ГЭС. На 1 августа крупнейшие ГЭС страны «Джердап-1»и «Джердап-2» работали на 20 и 30%.
Обмеление Рейна и других крупных рек производит давление на немецкую и в целом европейскую промышленность – ограничивает перевозки сырья, топлива и готовой продукции, повышая издержки химпрома, металлургии и энергетики, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Атом перегрелся
Поэтому в соседней с сербами Венгрии, члене ЕС, из-за падения уровня воды в Дунае, который также подтвердил венгерский премьер Мадьяр 3 августа, допустили первую за 44 года работы остановку АЭС «Пакш», дающей до 50% генерации.
О том, что на нынешней низкой мощности станция может проработать до 4 августа, Мадьяр заявил 1 августа. Мощность «Пакша» была снижена до 480 МВт ч вместо 2000 МВт ч. В пресс-службе АЭС тогда заявили, что в ночь 2 августа отключена последняя турбина 4-го энергоблока и рабочим остался лишь 2-й энергоблок.
Мадьяр уже 3 августа заявил, что специалистам «Пакша» удалось оттянуть срок отключения на сутки – до 5 августа. До этого остановка «Пакша» планировалась в первые выходные августа.
Правительство Венгрии призвало население и предприятия сократить потребление энергии с 17.00 до 22.00. Еврокомиссия анонсировала созыв экстренной координационной группы по энергетике при остановке «Пакша». По всей Венгрии местные власти вводят ограничения на потребление воды
Ниже по течению Дуная Румыния сократила мощность единственной АЭС «Чернаводэ» (около 20% потребления). Мощность первого блока, остановленного в конце июля, – 706,5 МВт, второго, рабочего, – 704,8 МВт. Чтобы поддержать охлаждение его Дунаем, 3 августа румынские военные взорвали скалу на берегу, чтобы направить больше воды по соответствующему руслу, сообщил врио министра обороны страны Раду Мируцэ.
Параллельно страна увеличивает импорт электричества и договаривается о поставках с Украиной, Болгарией и Грецией. Автопроизводители Dacia и Ford остановили там производство до 19 августа, снизив нагрузку на энергосистему, передает Reuters.
У «Пакша» и «Чернаводэ» прямоточная система охлаждения, причем румынская станция стоит в неудачном месте – рукав Дуная на нее идет меньший, а градирен для охлаждения нет, объявляет главный редактор портала AtomInfo.Ru Александр Уваров. Дунай считался очень надежным источником воды, не было желания тратить деньги на строительство и потери энергии на прокачку воды через градирни: применялась удобная и простая схема с прямотоком из двух каналов, что теперь дала сбой, говорит Уваров. При этом у пользующейся Дунаем для охлаждения своей АЭС Болгарии охлаждение более надежное – со дна реки, поэтому она работает, отмечает эксперт.
Остановили часть АЭС и во Франции, где 57 реакторов дают 70% электричества. За две недели до обсуждения остановки «Пакша» французский оператор EDF из-за обмеления и перегрева рек с 13 июля остановил блоки № 2 на АЭС «Гольфеш» (река Гаронна), № 3 на АЭС «Бюже» (река Рона), № 2 на АЭС «Шо» (река Маас). Понижена мощность АЭС «Сент-Альбан», «Блайе», «Трикастен», рабочих блоков «Бюже» и «Шо». За июль Франция лишилась 6,3 ГВт мощности АЭС.
При речном охлаждении станций во Франции подключается эконадзор – нельзя допускать перегрева воды в реке у АЭС выше заданного предела. Если река нагрелась, станция встает, это обострившаяся хроническая проблема французских атомщиков, объясняет Уваров.
На фоне проблем в атомной энергетике жара в ЕС повысила расход газа для генерации, отмечает партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков. С конца июня потребление выросло на 34% в годовом выражении, что серьезно осложнило подготовку к зиме, говорит он. В июле закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) стран ЕС оказалась минимальной за шесть лет, а запасы приблизились к историческому антирекорду в 55%.
«Наращиванию закачки препятствует высокое потребление газа на нужды генерации, компенсации потери мощности других источников. Из-за конкуренции с Азией и общей ситуации на рынке свободных объемов СПГ почти нет, а цены нетипично высоки. К началу осени заполнение ПХГ в Европе может составить лишь 70–75% при целевом уровне в 90%», – говорит эксперт.
Зерно в огне
От жары страдает важнейшая для ЕС отрасль – сельское хозяйство. Financial Times 22 июля сообщала со ссылкой на ассоциацию европейских зернотрейдеров Coceral, что стоимость урожая зерновых упала на 2,1 млрд евро (5% прогнозируемой стоимости).
Прогноз производства снижен для ЕС и Великобритании на 9 млн т, в частности по кукурузе с 57,2 млн до 52,7 млн т. На долю Франции пришлась почти половина ущерба зерновым: прогноз сокращен на 4,1 млн т (891 млн евро), большая часть потерь – кукуруза. 2-е место у Венгрии, прогноз снижен на 2,4 млн т (444 млн евро). У Испании – 1,4 млн т (276 млн евро), Германии – тот же объем на 233 млн евро. Эти прогнозы по ущербу агропрому уже могли устареть: 3 августа итальянская Reppublica оценила ущерб от жары только сельскому хозяйству Италии в 1,5 млрд евро.
За июль экспорт зерновых из ЕС составил 1,1 млн т (-67%), а импорт достиг 1,45 млн т (+22%), по данным Еврокомиссии. Поставки пшеницы с начала сезона из ЕС упали до 571 000 т (-61%), ячменя – до 250 500 т (-83%), кукурузы – до 48 200 т (-31%). Британский таблоид Daily Mirror 3 августа сообщил, что Национальный союз фермеров страны предупредил об угрозе дефицита сельхозпродуктов из-за жары.
Серьезный урон зерновым в Европе нанесен ключевому их производителю в ЕС – Франции, в первую очередь кукурузе, во вторую – пшенице, потому что она созрела в этом году рано, отмечает директор АЦ «Совэкон» Андрей Сизов. По региону пострадала кукуруза как более поздняя, чем озимая пшеница, необходимая для животноводства, говорит он. Это похоже на ситуацию 2022 г., когда было падение урожайности культуры из-за жары, – теперь июльские пики температуры пришлись на ее цветение, говорит он. Урон нанесен посевам и в Германии, производителю номер два по пшенице, невысоким будет и урожай в соседней Польше, считает Сизов.
«Жара сдвинулась с запада Европы в центр и на восток, грозя посевам кукурузы в Венгрии, Румынии, Болгарии и на севере Италии, – это около трети ее европейского производства», – говорит Сизов.
Обмеление крупных рек влияет на функционирование сельского хозяйства и косвенно на рынок, так как по обмелевшим сейчас рекам везут зерно и суда невозможно полностью загружать, говорит он: «Выросли ставки фрахта. Ухудшилась ситуация на Дунае, что ударит и по Украине, которой эта река сейчас очень нужна».
По словам Сизова, к осени, очевидно, Европа будет остро нуждаться в украинской кукурузе, на которую нет ограничительной квоты, в отличие от пшеницы. Кукуруза украинская, скорее всего, пойдет в Европу сухим путем.
Жаркое лето приведет к потерям урожайности и может вызвать продовольственный кризис в зоне евро, допускает ведущий эксперт ЦМАКПа Ирина Ипатова. При этом удары по портам и судам в Черном море снизили предложение зерна из России и с Украины, говорит Ипатова. Угрозы продовольственного кризиса в Европе пока нет, не согласен Кабаков. Но из-за ущерба аграриям снижается урожайность, растут расходы на орошение и производство, финансовое положение дотируемых ЕС фермеров ухудшается, а зависимость от импорта усилится, считает эксперт.
Огонь сжигает леса, экономику и людей
Отдельным фактором становятся пожары, которые прямо уничтожают имущество, недвижимость, предприятия, посевы, инфраструктуру и приводят к гибели людей.
Основные страны, столкнувшиеся с ними на 3 августа, – это Франция (юг страны, где эвакуировано более 200 000 человек в конце июля и выгорело 63 000 га леса), Испания (выгорело 11 100 га), Греция (включая остров Крит и другие острова, выгорело 12 000 га). По подсчетам Financial Times, прямой ущерб от засухи и пожаров с начала лета составляет около 3 млрд евро. Эвакуировано около 375 000 человек, хотя около половины, за счет Франции, уже вернулись домой.
Жара вызвала избыточную смертность. В середине июля Всемирная организация здравоохранения оценивала избыточную смертность в Европе в 10 000 человек, заявлял глава ее европейского бюро Ханс Клюге. Но 30 июля отчет Института им. Роберта Коха сообщил о 9800 избыточных смертях от жары только в Германии. Во Франции насчитали с середины июня по начало июля более 5000. Радиостанция Cadena Ser 3 августа сообщила о более 3000 июльских смертей в Испании
Избыточная смертность превращается в отдельный экономический фактор – рост нагрузки на медицину, снижение производительности и потери рабочих часов бьют по строительству, сельскому хозяйству, промышленности и логистике, говорит Кабаков: «Жара в Европе стала полноценным экономическим риском, не только климатическим».
Долгосрочный эффект для Европы из-за жары – рост стоимости производства и падение конкурентоспособности, продолжает Кабаков. По его мнению, наибольшие потери понесут страны Южной Европы, зависимые от сельского хозяйства и туризма, Германия и Центральная Европа столкнутся с проблемами промышленной логистики и энергетики. В условиях слабого роста ЕС жара хотя и не спровоцирует рецессию, но превращается в фактор замедления экономики, заключил он.