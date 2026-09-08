Средняя стоимость картофеля снизилась на 12,3%
С начала массовой уборки урожая оптовые и розничные цены на овощи традиционно снижаются, и картофель у производителей подешевел на 12,3% за месяц. Его цена на 2 сентября составила 26,3 руб. за 1 кг, рассказали в Минсельхозе о ситуации на рынке.
Потребительские цены на картофель снизились на 16,5%, на морковь – на 12,6%, на белокочанную капусту – на 16,4%. Стоимость репчатого лука стала меньше на 8,2%, столовой свеклы – на 11,8%. Томаты в опте подешевели на 10%. В министерстве напомнили, что с увеличением поставок продукции на рынок цены снизятся еще сильнее.
В настоящее время уборка урожая ведется практически во всех регионах. Несмотря на непростые погодные условия на старте уборочной кампании, на 7 сентября собрано порядка 1,6 млн т продукции открытого грунта. Объем соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, отметили в Минсельхозе.
В ведомстве рассказали, что по итогам 2025 г. в России получили высокий урожай овощей и картофеля – 7,6 млн т и 8,5 млн т соответственно. По итогам уборочной кампании страна приблизилась к целевым показателям доктрины продовольственной безопасности по самообеспечению овощами и вышла на пороговое значение по картофелю. Так, было собрано 89,6% овощей при пороговом значении в 90%, а также 97,9% картофеля при пороговых 95%.
3 сентября Минсельхоз сообщил, что ведет работу по увеличению производства фруктов и ягод и достижению целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности. По итогам 2026 г. ожидается урожай около 2,1 млн т яблок в организованном секторе.