Средняя стоимость картофеля снизилась на 12,3%

В ведомстве рассказали, что по итогам 2025 г. в России получили высокий урожай овощей и картофеля – 7,6 млн т и 8,5 млн т соответственно. По итогам уборочной кампании страна приблизилась к целевым показателям доктрины продовольственной безопасности по самообеспечению овощами и вышла на пороговое значение по картофелю. Так, было собрано 89,6% овощей при пороговом значении в 90%, а также 97,9% картофеля при пороговых 95%.