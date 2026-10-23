Мустафаев: Россия вложила более $10 млрд в экономику Азербайджана

В апреле Мустафаев говорил, что в Азербайджане созданы все условия для эффективной и комфортной работы российских инвесторов. Тогда же он призвал компании из РФ более активно включиться в реализацию инвестиционных проектов на «освобожденных» территориях, то есть в Нагорном Карабахе, где действует специальный налоговый режим сроком на 10 лет.