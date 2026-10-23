Мустафаев: Россия вложила более $10 млрд в экономику Азербайджана
Россия вложила более $10 млрд в экономику Азербайджана за последние пять-восемь лет. Об этом рассказал посол страны в РФ Рахман Мустафаев, передает «Sputnik. Ближнее зарубежье».
По его словам, РФ входит в пятерку главных торговых партнеров Азербайджана. По импорту страна занимает второе место, по экспорту – четвертое. Больше 30% несырьевого экспорта республики идет в Россию.
Дипломат ожидает, что товарооборот России и Азербайджана к концу 2026 г. достигнет $3,5–4 млрд.
В апреле Мустафаев говорил, что в Азербайджане созданы все условия для эффективной и комфортной работы российских инвесторов. Тогда же он призвал компании из РФ более активно включиться в реализацию инвестиционных проектов на «освобожденных» территориях, то есть в Нагорном Карабахе, где действует специальный налоговый режим сроком на 10 лет.
При этом Россия и Азербайджан сократили товарооборот в 1,9 раза в I квартале 2026 г. в сравнении с 2025 г. Тогда, по данным Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, торговые операции с Россией заняли 7,94% от всего оборота Азербайджана. Москва заняла четвертую строчку среди партнеров страны, уступив Италии, Турции и Китаю.