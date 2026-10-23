Цена газа в Европе выросла на фоне начала отопительного сезона
Ноябрьские фьючерсы на газ на хабе TTF на бирже ICE Futures в моменте подорожали до 93,14 евро за МВтч, свидетельствуют данные торгов. Последний раз такая цена была зафиксирована в конце ноября 2022 г.
Контракты подорожали на 3,4% за день. За неделю европейский газ набрал 6,32% цены, а за месяц – 29,26%.
22 октября агентство Bloomberg писало, что Европа готовится к похолоданию. Согласно данным ENTSO-E, в октябре выработка электроэнергии на газовых электростанциях Германии приблизилась к уровню прошлого года и может стать самым высоким показателем за октябрь с 2019 г. Резкий рост потребления электроэнергии свидетельствует о том, что крупнейший энергетический рынок Европы по-прежнему зависит от ископаемого топлива.
21 октября глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Германия не планирует восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию после отказа от них. Лавров также предположил, что США будут закупать российский газ, от которого отказываются европейские страны. В таком случае, по его словам, российское топливо может поступать в Европу уже как американский газ, поскольку он станет «облагороженным».
17 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что техническая возможность восстановить поставки газа в Европу по системе газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» все еще сохраняется. Он подчеркнул, что восстановление возможно в том случае, если будут приняты соответствующие решения.