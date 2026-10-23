Цена газа в Европе выросла на фоне начала отопительного сезона

21 октября глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Германия не планирует восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию после отказа от них. Лавров также предположил, что США будут закупать российский газ, от которого отказываются европейские страны. В таком случае, по его словам, российское топливо может поступать в Европу уже как американский газ, поскольку он станет «облагороженным».