Минфин России рассматривает возможность легализации онлайн-казино
Министерство финансов России изучает варианты легализации онлайн-казино по аналогии с действующей системой регулирования букмекерских контор. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на полях Веронского Евразийского экономического форума, передает ТАСС.
По его словам, в ряде стран онлайн-казино работают в рамках регулируемого правового режима. Ведомство изучает возможность применения подобного подхода.
26 июня президент России Владимир Путин подписал закон об ускорении блокировки сайтов, на которых незаконно организуются и проводятся азартные игры. Новый закон сокращает с пяти до двух рабочих дней срок принятия решения Федеральной налоговой службы (ФНС) о включении или невключении таких страниц в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов. Закон вступил в силу с 1 сентября.
«Ведомости» писали, что с 1 сентября также вступил в силу закон, согласно которому граждане могут заполнить заявление на отказ от участия в азартных играх. При этом отозвать его будет нельзя, а снять запрет разрешается не ранее чем через год. В это же время вступил в силу приказ Минздрава, приравнивающий лудоманию к химическим зависимостям – наркомании и алкоголизму. В 2026 г. около 150 000 россиян могут страдать тяжелой формой зависимости от азартных игр и иметь крупные долги, а порядка 9 млн человек, или более 6% населения страны, регулярно играть в онлайн-казино или делать ставки.