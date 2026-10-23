Минфин России рассматривает возможность легализации онлайн-казино

«Ведомости» писали, что с 1 сентября также вступил в силу закон, согласно которому граждане могут заполнить заявление на отказ от участия в азартных играх. При этом отозвать его будет нельзя, а снять запрет разрешается не ранее чем через год. В это же время вступил в силу приказ Минздрава, приравнивающий лудоманию к химическим зависимостям – наркомании и алкоголизму. В 2026 г. около 150 000 россиян могут страдать тяжелой формой зависимости от азартных игр и иметь крупные долги, а порядка 9 млн человек, или более 6% населения страны, регулярно играть в онлайн-казино или делать ставки.