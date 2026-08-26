Поставить самозапрет на азартные игры можно будет с 1 сентября

Организаторам азартных игр, а также тем, кто действует в их интересах, также запрещается направлять рекламу поставившим самозапрет. Более того, на игровых сайтах и в игорных помещениях их обяжут разместить QR-код со ссылкой на раздел «Госуслуг», через который оформляется самозапрет. Им также запретят заключать основанное на риске соглашение о выигрыше между двумя или несколькими участниками, если хотя бы один из них поставил себе самозапрет.