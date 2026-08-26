Поставить самозапрет на азартные игры можно будет с 1 сентября

Поставить самозапрет на азартные игры можно будет с 1 сентябряСогласно опросу Центра борьбы с лудоманией, 57% зависимых нашли бы способ его обойти
С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому граждане смогут заполнить заявление на отказ от участия в азартных играх. При этом отозвать его будет нельзя, а снять запрет разрешается не ранее чем через год. В это же время вступит в силу приказ Минздрава, приравнивающий лудоманию к химическим зависимостям – наркомании и алкоголизму.
В 2026 г. около 150 000 россиян могут страдать тяжелой формой зависимости от азартных игр и иметь крупные долги, а порядка 9 млн человек, или более 6% населения страны, регулярно играть в онлайн-казино или делать ставки. Такие оценки в июле приводил исполнительный директор АНО «Центр борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков.
Согласно тексту закона, гражданин может отказаться от участия в азартных играх, направив через «Госуслуги» или МФЦ заявление в «Единый регулятор азартных игр». В нем необходимо указать срок, на который он отказывается играть – не менее 12 месяцев. Информация о включении в перечень должна появиться в личном кабинете «Госуслуг».
От поставивших самозапрет организаторы игр не смогут принимать ставки и деньги, а в казино и залах игровых автоматов не будут выдавать обменные знаки игорного заведения (фишки, жетоны) в обмен на деньги и наоборот. Внесенным в перечень гражданам будет закрыт доступ в игорное заведение и к личному кабинету на сайтах для принятия интерактивных ставок.
Организаторам азартных игр, а также тем, кто действует в их интересах, также запрещается направлять рекламу поставившим самозапрет. Более того, на игровых сайтах и в игорных помещениях их обяжут разместить QR-код со ссылкой на раздел «Госуслуг», через который оформляется самозапрет. Им также запретят заключать основанное на риске соглашение о выигрыше между двумя или несколькими участниками, если хотя бы один из них поставил себе самозапрет.
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Данные о людях, внесенных в перечень, не будут публиковаться в интернете, говорится в тексте закона. Доступ к ним будут иметь только организаторы азартных игр, единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов, а также Федеральная налоговая служба. Информация в перечне будет обновляться каждые 12 часов.
При нормальной работе реестра и ответственном отношении организаторов азартных игр такая мера позволит сократить число людей, которые продолжают играть вопреки собственному желанию остановиться, считает зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.
Инициатива станет одной из первых составляющих в борьбе с развитием эпидемии лудомании, считает Ходыков. Согласно проведенному Центром по борьбе с лудоманией опросу среди 326 обратившихся в организацию зависимых граждан, 57% из них нашли бы способ обойти запрет и продолжили бы игру. По мнению других 16%, одной этой меры недостаточно. Оставшиеся 27% считают, что, если бы возможность установить запрет появилась раньше, когда они активно играли, это помогло бы им остановиться или сократить игру. Опрос проводили в преддверии вступления закона в силу, с 3 по 14 августа.
Лудомания – это не вопрос слабой силы воли, а расстройство, при котором игра становится способом избегать сложных эмоций и тревоги, пояснила врач-психиатр, аддиктолог Алина Русанова. Если только запретить играть, но не научить человека справляться со сложными чувствами, зависимость может набрать силу. Например, игроман найдет нелегальное казино или сделает ставку через друзей, рассуждает она. По ее мнению, для более комплексной внутренней работы стоит подключать психотерапию.
В ситуации, когда игроман проиграл все средства, у него нет возможности заниматься психотерапией, считает руководитель координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии Иоанн Клименко. По его словам, для «борьбы со страстью» можно изучить «Русскую школу трезвости» и американскую 12-шаговую систему помощи «Анонимные игроки», подытожил Клименко. Он также отметил, что зачастую решение проблемы начинается с обращений родственников лудомана, даже если он самостоятельно не хочет переставать играть.