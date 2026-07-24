150 000 россиян могут находиться в крайней стадии зависимости от азартных игр

По оценкам центра, более 400 000 человек патологически зависимы от ставок на спорт и онлайн-казино и не в состоянии самостоятельно остановиться играть на деньги. В зависимости от методик оценки доля людей с патологическим влечением к играм среди населения может варьироваться от 1 до 4–7%. Об этом сообщала главный специалист Национального научного центра (ННЦ) наркологии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко в сентябре 2025 г.