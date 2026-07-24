150 000 россиян могут находиться в крайней стадии зависимости от азартных игр

150 000 россиян могут находиться в крайней стадии зависимости от азартных игрРегулярно делает ставки более 6% населения страны
Порядка 150 000 россиян находятся в крайней стадии зависимости от азартных игр и имеют крупные долги. Такие оценки привел исполнительный директор АНО «Центр борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков на пресс-конференции. Эта цифра практически сопоставима с населением города Северодвинска Архангельской области (155 365 человек, по данным Росстата на 1 января 2025 г.).
Регулярно играют в онлайн-казино или делают ставки 9 млн россиян (более 6% населения страны), сказал Ходыков. Центр борьбы с лудоманией проводил подсчеты на основе данных Единого регулятора азартных игр и Единого ЦУПИС – компании, через которую проходят выплаты выигрышей. Ежегодно россияне тратят в букмекерских компаниях 2 трлн руб., рассказывал в феврале заместитель министра финансов Иван Чебесков в Совфеде.
По оценкам центра, более 400 000 человек патологически зависимы от ставок на спорт и онлайн-казино и не в состоянии самостоятельно остановиться играть на деньги. В зависимости от методик оценки доля людей с патологическим влечением к играм среди населения может варьироваться от 1 до 4–7%. Об этом сообщала главный специалист Национального научного центра (ННЦ) наркологии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко в сентябре 2025 г.
Полноценной системы помощи людям с игровой зависимостью в России пока нет, заявил на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Впрочем, с 1 сентября 2026 г. вступит в силу приказ Минздрава, приравнивающий лудоманию к химическим зависимостям – наркомании и алкоголизму. Терапией патологического влечения к азартным играм будут заниматься психиатры-наркологи, сообщали ТАСС в Минздраве. Лечение и реабилитация в госклиниках будут доступны по полису ОМС.
Нередко предрасположенность к лудомании создают такие заболевания, как пограничное расстройство личности, реактивная депрессия и биполярное аффективное расстройство, говорит психиатр-нарколог, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Егор Батырев. Если пациент хочет избавиться от лудомании, то обязательно нужно лечить сопутствующие психические заболевания, добавил он.
По мнению Ходыкова, из-за доступности игр и рекламы ставок в интернете уже сейчас можно говорить о начале новой эпидемии лудомании в стране. Похожая ситуация была в начале 2000-х с игровыми автоматами, считает он. С 1 сентября в России вступят в силу законы о самозапрете на азартные игры и о сокращении сроков блокировки сайтов с незаконными азартными играми.
Лудомания и ее последствия могут спровоцировать депрессию и повысить суицидальные риски у самого зависимого, добавил руководитель отделения по работе с зависимостями в клинике доказательной медицины «Алви» Илья Гавин. По силе разрушительных последствий игромания близка к алкогольным и наркотическим зависимостям, говорит директор ННЦ наркологии Анатолий Сахаров.
Основной аудиторией букмекерских компаний (80%) в 2025 г. были мужчины в возрасте 25–44 лет, следует из отчета о развитии букмекерского рынка спортивного СМИ «Рейтинг букмекеров». Больше 50% игроков состоят в браке и имеют семью из трех и более человек. Из них трудоустроено более 90%, а почти 70% имеют средний или высокий уровень дохода, говорилось там же.
Проблема встречается и в зоне спецоперации из-за высоких зарплат, рассказал «Ведомостям» служащий по контракту. А как рассказала «Ведомостям» жительница Москвы, ее бывший молодой человек украл с ее банковской карты около 300 000 руб. и проиграл их на ставках. Чтобы вернуть украденное, его родителям пришлось брать кредит, добавила она.
Лудоманы закладывают недвижимость и берут огромные кредиты, приводя семью к финансовому краху, сетует протоиерей Михаил Потокин, который сталкивается в приходской практике с игроманами и их близкими.