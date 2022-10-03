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Власти Мариуполя сообщили о взрыве в жилом районе города

Ведомости

В одном из жилых районов Мариуполя произошел взрыв, сообщил глава городской администрации Константин Иващенко ТАСС.

«Взрыв был во время уборки мусора. Не исключаю, что он произошел на очередном "сюрпризе", оставленном нашими украинскими "друзьями", как это периодически бывает», – сказал он.

Иващенко добавил, что взрыв произошел в жилом районе, однако дом не был заселен. Такой же взрыв произошел при проведении аналогичных работ и 2 октября.

Ранее 1 октября произошло ЧП на аэродроме Бельбек в Крыму: самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел катапультироваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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