Власти Мариуполя сообщили о взрыве в жилом районе города
В одном из жилых районов Мариуполя произошел взрыв, сообщил глава городской администрации Константин Иващенко ТАСС.
«Взрыв был во время уборки мусора. Не исключаю, что он произошел на очередном "сюрпризе", оставленном нашими украинскими "друзьями", как это периодически бывает», – сказал он.
Иващенко добавил, что взрыв произошел в жилом районе, однако дом не был заселен. Такой же взрыв произошел при проведении аналогичных работ и 2 октября.
Ранее 1 октября произошло ЧП на аэродроме Бельбек в Крыму: самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел катапультироваться.
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