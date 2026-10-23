Нетаньяху распорядился подготовить блокаду всего Западного берега Иордана

The Times of Israel пишет, что в результате стрельбы на Западном берегу пять человек пострадали, двое находятся в критическом состоянии. Как сообщили в издании, стрелки были убиты военослужащими на месте происшествия. Стрелявшими оказались 27-летние жители Хеврона Мохаммед Джааба и Фирас Джааба. По данным The Times of Israel, нападавшие прибыли на машине на временный контрольно-пропускной пункт, установленный армией на выезде из Хеврона. Армия обороны Израиля считает, что боевики поняли, что им не удастся добраться до шоссе и обстрелять там израильских мирных жителей, и вместо этого решили открыть огонь по контрольно-пропускному пункту.