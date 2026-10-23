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Нетаньяху распорядился подготовить блокаду всего Западного берега Иордана

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил силам безопасности усилить меры после теракта, заблокировать Хеврон и подготовиться к полной изоляции Западного берега реки Иордан. Об этом глава израильского правительства заявил в социальной сети X.

Он сообщил, что блокада также затронет территории Иудеи и Самарии.

По словам премьера, израильские военные уже усилили меры безопасности и проводят массовые задержания.

The Times of Israel пишет, что в результате стрельбы на Западном берегу пять человек пострадали, двое находятся в критическом состоянии. Как сообщили в издании, стрелки были убиты военослужащими на месте происшествия. Стрелявшими оказались 27-летние жители Хеврона Мохаммед Джааба и Фирас Джааба. По данным The Times of Israel, нападавшие прибыли на машине на временный контрольно-пропускной пункт, установленный армией на выезде из Хеврона. Армия обороны Израиля считает, что боевики поняли, что им не удастся добраться до шоссе и обстрелять там израильских мирных жителей, и вместо этого решили открыть огонь по контрольно-пропускному пункту.

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