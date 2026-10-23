Владелец «Абрау-Дюрсо» допустил выход российских вин на рынок США

21 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что производство вина в России по итогам 2026 г. ожидается на уровне 64 млн дал, а урожай винограда – около 950 000 т. При этом выпуск вина будет несколько ниже прошлогоднего показателя из-за сложных климатических условий и инфраструктурных ограничений.