Владелец «Абрау-Дюрсо» допустил выход российских вин на рынок США
Российские вина могут занять часть американского рынка благодаря интересу к продукции из РФ и ограничениям в торговле США с европейскими странами. Такое мнение высказал основной владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов на полях V Российского винодельческого форума в Геленджике, сообщает «Прайм».
«Потенциал рынка есть. Во-первых, интерес к России, во-вторых, ограничения, которые существуют с европейскими странами. Поэтому есть рынок, потенциально мы можем занять свою определенную долю рынка Соединенных Штатов», – заявил Титов.
По его мнению, для продвижения российских вин на американском рынке необходимо знакомить потребителей с отечественной продукцией через выставки, конкурсы и дегустации. Конкретных сроков начала поставок Титов не назвал.
22 октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что с 2022 г. на поддержку российского виноделия направили более 17 млрд руб. Среди приоритетов ведомства она выделила дальнейшее развитие производства, подготовку кадров и продвижение отечественных вин.
21 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что производство вина в России по итогам 2026 г. ожидается на уровне 64 млн дал, а урожай винограда – около 950 000 т. При этом выпуск вина будет несколько ниже прошлогоднего показателя из-за сложных климатических условий и инфраструктурных ограничений.