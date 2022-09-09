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Восстановление Мариуполя, Рубежного и Северодонецка обойдется в 180 млрд рублей

Ведомости

Стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка по итогам экспертиз составляет 180 млрд руб., сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время завершено 4000 строительно-технических экспертиз по объектам в этих городах. «Согласно заключениям экспертов стоимость восстановительных работ составляет более 180 млрд рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи продолжают работу по установлению ущерба – полностью завершен осмотр городов Счастье и Кировск, частично осмотрены города Стаханов и Лисичанск. В ближайшее время сотрудники СК планируют провести осмотр и оценку ущерба в городах Алчевск, Первомайск, Красный Луч и других населенных пунктах.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление страны обойдется приблизительно в $600–$800 млрд. Он уточнил, что точная сумма, которая потребуется на восстановление страны, будет известна только после окончания военных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных