Восстановление Мариуполя, Рубежного и Северодонецка обойдется в 180 млрд рублей
Стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка по итогам экспертиз составляет 180 млрд руб., сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время завершено 4000 строительно-технических экспертиз по объектам в этих городах. «Согласно заключениям экспертов стоимость восстановительных работ составляет более 180 млрд рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.
Следователи продолжают работу по установлению ущерба – полностью завершен осмотр городов Счастье и Кировск, частично осмотрены города Стаханов и Лисичанск. В ближайшее время сотрудники СК планируют провести осмотр и оценку ущерба в городах Алчевск, Первомайск, Красный Луч и других населенных пунктах.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление страны обойдется приблизительно в $600–$800 млрд. Он уточнил, что точная сумма, которая потребуется на восстановление страны, будет известна только после окончания военных действий.