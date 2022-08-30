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Политика

Зеленский оценил восстановление Украины в $800 млрд

Ведомости

Восстановление Украины после окончания военных действий обойдется в $600–$800 млрд, заявил президент страны Владимир Зеленский, слова которого приводит телеканал 5.ua.

«Шестьсот-восемьсот миллиардов — это то, что говорили в Лугано. Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», — отметил президент.

Зеленский уточнил, что точная сумма, которая потребуется на восстановление страны, будет известна только после окончания военных действий. Средства пойдут на восстановление, в том числе, образовательной, портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

25 августа Великобритания подписала с Украиной соглашение о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры. Отмечается, что в рамках подписанного соглашения королевство предоставит Украине помощь экспертов из британских частных компаний и предприятий в вопросах восстановления аэропортов, взлетно-посадочных полос и портов.

Аналогичное соглашение Киев подписал с Анкарой. Согласно документу, страны создадут «Целевую группу по восстановлению Украины», которая будет заниматься координацией реконструкции социально-экономических объектов. Предполагается, что государственные структуры и бизнес Турции помогут с запуском конкретных проектов, а также окажут консультационную и техническую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных