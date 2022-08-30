Зеленский оценил восстановление Украины в $800 млрд
Восстановление Украины после окончания военных действий обойдется в $600–$800 млрд, заявил президент страны Владимир Зеленский, слова которого приводит телеканал 5.ua.
«Шестьсот-восемьсот миллиардов — это то, что говорили в Лугано. Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», — отметил президент.
Зеленский уточнил, что точная сумма, которая потребуется на восстановление страны, будет известна только после окончания военных действий. Средства пойдут на восстановление, в том числе, образовательной, портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.
25 августа Великобритания подписала с Украиной соглашение о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры. Отмечается, что в рамках подписанного соглашения королевство предоставит Украине помощь экспертов из британских частных компаний и предприятий в вопросах восстановления аэропортов, взлетно-посадочных полос и портов.
Аналогичное соглашение Киев подписал с Анкарой. Согласно документу, страны создадут «Целевую группу по восстановлению Украины», которая будет заниматься координацией реконструкции социально-экономических объектов. Предполагается, что государственные структуры и бизнес Турции помогут с запуском конкретных проектов, а также окажут консультационную и техническую помощь.
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