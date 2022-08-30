Зеленский оценил восстановление Украины в $800 млрд

«Шестьсот-восемьсот миллиардов — это то, что говорили в Лугано. Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», — отметил президент.