Между Ейском и Мариуполем запущено паромное сообщение

Регулярные паромные рейсы между Ейском и Мариуполем начнут выполняться с 5 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы ГУП «Администрация морского порта города Мариуполь» Григория Соболевского. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры об оснащении специального причала для паромов или использовании имеющихся и по этому поводу ведутся консультации со специалистами по гидротехническому сооружению.