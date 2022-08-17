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Между Ейском и Мариуполем запущено паромное сообщение

Ведомости

Между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР) 17 августа было запущено паромное сообщение – первое судно из Ейска прибыло в порт Мариуполя, сообщил ТАСС.

«Паром совершил плановый переход из порта Ейска в порт Мариуполя, выполнив определенную задачу, поставленную Министерством обороны Российской Федерации», – цитирует издание представителя парома «Лаврентий», совершившего первый рейс.

По данным оператора линии ООО «Оборонлогистика», время в пути составляет около 4 часов. Рейсы будут выполняться один раз в сутки, за один рейс паром может переправить 136 человек и до 20 фур.

Регулярные паромные рейсы между Ейском и Мариуполем начнут выполняться с 5 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы ГУП «Администрация морского порта города Мариуполь» Григория Соболевского. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры об оснащении специального причала для паромов или использовании имеющихся и по этому поводу ведутся консультации со специалистами по гидротехническому сооружению.

27 июля пресс-служба Минобороны России сообщила, что ведомство запустило паромную линию от Ейска до Мариуполя, чтобы доставлять грузы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других городов ДНР и ЛНР. Как следует из сообщения министерства, грузовместимость парома составляет 700 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных