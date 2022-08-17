Между Ейском и Мариуполем запущено паромное сообщение
Между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР) 17 августа было запущено паромное сообщение – первое судно из Ейска прибыло в порт Мариуполя, сообщил ТАСС.
«Паром совершил плановый переход из порта Ейска в порт Мариуполя, выполнив определенную задачу, поставленную Министерством обороны Российской Федерации», – цитирует издание представителя парома «Лаврентий», совершившего первый рейс.
По данным оператора линии ООО «Оборонлогистика», время в пути составляет около 4 часов. Рейсы будут выполняться один раз в сутки, за один рейс паром может переправить 136 человек и до 20 фур.
Регулярные паромные рейсы между Ейском и Мариуполем начнут выполняться с 5 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы ГУП «Администрация морского порта города Мариуполь» Григория Соболевского. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры об оснащении специального причала для паромов или использовании имеющихся и по этому поводу ведутся консультации со специалистами по гидротехническому сооружению.
27 июля пресс-служба Минобороны России сообщила, что ведомство запустило паромную линию от Ейска до Мариуполя, чтобы доставлять грузы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других городов ДНР и ЛНР. Как следует из сообщения министерства, грузовместимость парома составляет 700 т.