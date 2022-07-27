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Минобороны запустило паром от Ейска до Мариуполя

Ведомости

Минобороны запустило паромную линию от Ейска до Мариуполя, чтобы доставлять грузы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других городов ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба министерства.

«Минобороны России запустило регулярную паромную линию Ейск - Мариуполь. Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Паром вмещает до 700 т грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. Предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки», — рассказали в Минобороны.

Накануне глава пророссийской администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что к осени Минобороны России сдаст новый микрорайон на 1000 квартир: на площади 115 га будут построены 12 пятиэтажек. Также к ноябрю планируется построить медицинский центр на 60 койко-мест. По его словам, Мариуполь активно восстанавливают три региона: Санкт-Петербург, Подмосковье и Тульская область. 

В конце июня вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что завод «Азовсталь», пострадавший в ходе спецоперации, нужно будет восстановить, потому что он обеспечивал большую долю рабочих мест в городе. В мае украинские военные укрылись в подвалах «Азовстали» от российских войск, однако с 16 мая начали выходить и сдаваться в плен. По данным Минобороны, с завода вышло 2439 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных