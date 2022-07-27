Минобороны запустило паром от Ейска до Мариуполя

В конце июня вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что завод «Азовсталь», пострадавший в ходе спецоперации, нужно будет восстановить, потому что он обеспечивал большую долю рабочих мест в городе. В мае украинские военные укрылись в подвалах «Азовстали» от российских войск, однако с 16 мая начали выходить и сдаваться в плен. По данным Минобороны, с завода вышло 2439 человек.