Минобороны запустило паром от Ейска до Мариуполя
Минобороны запустило паромную линию от Ейска до Мариуполя, чтобы доставлять грузы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других городов ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба министерства.
«Минобороны России запустило регулярную паромную линию Ейск - Мариуполь. Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Паром вмещает до 700 т грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. Предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки», — рассказали в Минобороны.
Накануне глава пророссийской администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что к осени Минобороны России сдаст новый микрорайон на 1000 квартир: на площади 115 га будут построены 12 пятиэтажек. Также к ноябрю планируется построить медицинский центр на 60 койко-мест. По его словам, Мариуполь активно восстанавливают три региона: Санкт-Петербург, Подмосковье и Тульская область.
В конце июня вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что завод «Азовсталь», пострадавший в ходе спецоперации, нужно будет восстановить, потому что он обеспечивал большую долю рабочих мест в городе. В мае украинские военные укрылись в подвалах «Азовстали» от российских войск, однако с 16 мая начали выходить и сдаваться в плен. По данным Минобороны, с завода вышло 2439 человек.
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