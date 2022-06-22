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Хуснуллин допустил возобновление работы комбината «Азовсталь» в Мариуполе

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Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу, так как он обеспечивает значительную часть рабочих мест в городе. Об этом заявил курирующий строительный комплекс вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно — это 12 000 работающих», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24». Вице-премьер добавил, что в городе уже начались строительные работы и есть планы развития города.

«Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 г. с количеством жителей порядка 500 000», — сказал Хуснуллин. На 1 января, за два месяца до начала военной спецоперации России, в Мариуполе, по данным горсовета, проживало 457 439 человек с учетом пригородных поселков.

В середине мая, через три недели после установления контроля российских войск над жилыми кварталами Мариуполя и на фоне продолжения боев за комбинат, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «Азовсталь» будет снесена. По словам руководителя республики, на ее месте планируется реализовать «другой проект». Позже похожее заявление сделал назначенный ДНР мэр города Константин Иващенко, пояснив, что предприятие подверглось «серьезным ударам».

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали». В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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