Хуснуллин допустил возобновление работы комбината «Азовсталь» в Мариуполе

«Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 г. с количеством жителей порядка 500 000», — сказал Хуснуллин. На 1 января, за два месяца до начала военной спецоперации России, в Мариуполе, по данным горсовета, проживало 457 439 человек с учетом пригородных поселков.