Шойгу впервые раскрыл численность украинских военнопленных

В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории республики. Всего в ДНР находятся около 5000 сдавшихся украинских военных.