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Шойгу впервые раскрыл численность украинских военнопленных

Ведомости

Общее количество плененных украинских военнослужащих достигло 6489 человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе Минобороны. Эта цифра не учитывает пленных, которые находятся под надзором ДНР и ЛНР.

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет шесть тысяч четыреста восемьдесят девять человек», — сказал Шойгу на селекторном совещании, говоря о промежуточных итогах специальной военной операции.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский признал, что в мае на блокированном российскими войсками меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались 2500 украинских военных. 20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали».

В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории республики. Всего в ДНР находятся около 5000 сдавшихся украинских военных.

Ранее по теме: Зеленский признал сдачу в плен 2500 украинских военных с «Азовстали»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных