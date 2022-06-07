Шойгу впервые раскрыл численность украинских военнопленных
Общее количество плененных украинских военнослужащих достигло 6489 человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе Минобороны. Эта цифра не учитывает пленных, которые находятся под надзором ДНР и ЛНР.
«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет шесть тысяч четыреста восемьдесят девять человек», — сказал Шойгу на селекторном совещании, говоря о промежуточных итогах специальной военной операции.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский признал, что в мае на блокированном российскими войсками меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались 2500 украинских военных. 20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали».
В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории республики. Всего в ДНР находятся около 5000 сдавшихся украинских военных.