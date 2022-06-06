Зеленский признал сдачу в плен 2500 украинских военных с «Азовстали»
В плен российским Вооруженным силам сдались около 2500 украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, признал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, вопросом обмена пленных занимается Главное управление разведки (ГУР). «На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные, к сожалению, находятся в руках РФ. ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат. Результат единственный – вернуть людей домой», – цитирует Зеленского украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали». В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилин, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории республики. Всего в ДНР находятся около 5000 сдавшихся.
Киев ранее называл происходящее «эвакуацией» военных с завода для дальнейшего обмена на российских военнопленных. В российском МИДе допускали сценарий обмена. Однако власти ДНР неоднократно заявляли, что захваченных на «Азовстали» военных будет судить специальный трибунал.