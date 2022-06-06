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Зеленский признал сдачу в плен 2500 украинских военных с «Азовстали»

Ведомости

В плен российским Вооруженным силам сдались около 2500 украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, признал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, вопросом обмена пленных занимается Главное управление разведки (ГУР). «На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные, к сожалению, находятся в руках РФ. ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат. Результат единственный – вернуть людей домой», – цитирует Зеленского украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали». В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилин, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории республики. Всего в ДНР находятся около 5000 сдавшихся.

Киев ранее называл происходящее «эвакуацией» военных с завода для дальнейшего обмена на российских военнопленных. В российском МИДе допускали сценарий обмена. Однако власти ДНР неоднократно заявляли, что захваченных на «Азовстали» военных будет судить специальный трибунал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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