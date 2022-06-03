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Два человека погибли в Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета

Ведомости

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже в Мариуполе, сообщила территориальная оборона ДНР в Telegram-канале.

«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большой Морской, погибли 2 человека, один из них ребенок», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня «РИА Новости» сообщили, что взрыв произошел в Азовском море, в нескольких десятках метров от пляжа в Мариуполе, недалеко от завода «Азовсталь». По словам очевидцев, в море поднялся 30-метровый столб воды. Предполагается, что взрыв произошел из-за детонации мины.

20 мая российские военные освободили от украинских войск завод «Азовсталь» и взяли Мариуполь под полный контроль. 28 апреля российские специалисты начали разминирование акватории порта Мариуполя и за месяц обезвредили около 12 000 взрывоопасных предметов, сообщили власти ДНР. Также саперы освободили проходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других препятствий для навигации.

Ранее по теме: Администрация Бердянска связала взрывы в городском порту с разминированием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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