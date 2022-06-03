Два человека погибли в Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета

20 мая российские военные освободили от украинских войск завод «Азовсталь» и взяли Мариуполь под полный контроль. 28 апреля российские специалисты начали разминирование акватории порта Мариуполя и за месяц обезвредили около 12 000 взрывоопасных предметов, сообщили власти ДНР. Также саперы освободили проходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других препятствий для навигации.