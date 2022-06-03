Два человека погибли в Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета
Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже в Мариуполе, сообщила территориальная оборона ДНР в Telegram-канале.
«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большой Морской, погибли 2 человека, один из них ребенок», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня «РИА Новости» сообщили, что взрыв произошел в Азовском море, в нескольких десятках метров от пляжа в Мариуполе, недалеко от завода «Азовсталь». По словам очевидцев, в море поднялся 30-метровый столб воды. Предполагается, что взрыв произошел из-за детонации мины.
20 мая российские военные освободили от украинских войск завод «Азовсталь» и взяли Мариуполь под полный контроль. 28 апреля российские специалисты начали разминирование акватории порта Мариуполя и за месяц обезвредили около 12 000 взрывоопасных предметов, сообщили власти ДНР. Также саперы освободили проходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других препятствий для навигации.