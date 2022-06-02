Администрация Бердянска связала взрывы в городском порту с разминированием

На прошлой неделе стало известно, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже начали продавать пакеты новых операторов. Кроме того, президент России Владимир Путин ранее подписал указ, в соответствии с которым жители этих двух областей смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, то есть без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Ранее эта же мера была распространена на жителей ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля.