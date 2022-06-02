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Политика

Администрация Бердянска связала взрывы в городском порту с разминированием

Ведомости

Взрывы в порту города Бердянска связаны с проводимыми там работами по разминированию, сообщили в пресс-службе администрации города в Telegram-канале. Работы по разминированию продолжаются.

«Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13.00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве и обнаруженных при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации», — говорится в сообщении. 

Работы по разминированию проводит инженерная служба Черноморского флота РФ, специалисты подразделения инженерных войск планируют за трое суток провести полное разминирование фарватера Бердянского порта для безопасного возобновления работы, сообщил ранее Telegram-канал телеканала «Херсон и Запорожье — 24».

30 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона при организации поставок зерна в Россию в качестве логистических решений рассматривают возможности его перевалки в том числе через порты Бердянска и Мариуполя.

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов также заявлял о необходимости налаживания эффективного взаимодействия между портами Крыма, Азовского моря (Бердянск и Мариуполь) и Херсоном. «У нас налажено сотрудничество с ДНР, подписан соответствующий протокол. В нем содержатся такие важные направления, как ведение внешнеэкономической деятельности, неотъемлемой частью которой является транспортировка грузов за рубеж», — сказал он.

По словам Мурадова, в настоящее время уже подготовлены к подписанию полноформатные соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Республикой Крым, ДНР и ЛНР, где в том числе предусмотрено сотрудничество в сфере транспорта.

На прошлой неделе стало известно, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже начали продавать пакеты новых операторов. Кроме того, президент России Владимир Путин ранее подписал указ, в соответствии с которым жители этих двух областей смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, то есть без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Ранее эта же мера была распространена на жителей ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля.

Ранее по теме: В Херсонской области допустили вхождение в состав России в ближайшее время

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных