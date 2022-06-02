Администрация Бердянска связала взрывы в городском порту с разминированием
Взрывы в порту города Бердянска связаны с проводимыми там работами по разминированию, сообщили в пресс-службе администрации города в Telegram-канале. Работы по разминированию продолжаются.
«Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13.00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве и обнаруженных при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации», — говорится в сообщении.
Работы по разминированию проводит инженерная служба Черноморского флота РФ, специалисты подразделения инженерных войск планируют за трое суток провести полное разминирование фарватера Бердянского порта для безопасного возобновления работы, сообщил ранее Telegram-канал телеканала «Херсон и Запорожье — 24».
30 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона при организации поставок зерна в Россию в качестве логистических решений рассматривают возможности его перевалки в том числе через порты Бердянска и Мариуполя.
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов также заявлял о необходимости налаживания эффективного взаимодействия между портами Крыма, Азовского моря (Бердянск и Мариуполь) и Херсоном. «У нас налажено сотрудничество с ДНР, подписан соответствующий протокол. В нем содержатся такие важные направления, как ведение внешнеэкономической деятельности, неотъемлемой частью которой является транспортировка грузов за рубеж», — сказал он.
По словам Мурадова, в настоящее время уже подготовлены к подписанию полноформатные соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Республикой Крым, ДНР и ЛНР, где в том числе предусмотрено сотрудничество в сфере транспорта.
На прошлой неделе стало известно, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже начали продавать пакеты новых операторов. Кроме того, президент России Владимир Путин ранее подписал указ, в соответствии с которым жители этих двух областей смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, то есть без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Ранее эта же мера была распространена на жителей ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля.