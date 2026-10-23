Прибыль Т-банка за девять месяцев составила 156,6 млрд рублей
Прибыль банковского бизнеса группы «Т-технологии» (материнская компания Т-банка) за девять месяцев по РСБУ составила 156,6 млрд руб. против 48,1 млрд руб., полученных за аналогичный период прошлого года. Результаты холдинг опубликовал на своем сайте.
Общий капитал Т-банка по РСБУ на конец сентября составил 728 млрд руб., что с запасом выполняет требования ЦБ по достаточности капитала.
Консолидированный кредитный портфель «Т-технологий» на конец сентября превысил 4,1 трлн руб., увеличившись на 28% год к году и на 2,1% к августу. Объем кредитов бизнесу увеличился на 74%. Суммарный объем средств клиентов на счетах и активов на брокерских счетах клиентов вырос на 8,2% до 6,5 трлн руб. Инвестиционный портфель клиентов достиг 2,5 трлн руб. (+30% год к году и +0,9% к августу). Объем средств клиентов на конец сентября 2026 г. составил более 4 трлн руб.
В отчетности «Т-технологий» за II квартал по МСФО указано, что операционная чистая прибыль составила 52,1 млрд руб. (+25% год к году), выручка составила 216,8 млрд руб. (+27%), рентабельность капитала (ROE) – 28,1%., ROE в сегментах B2C и B2B – 34,4%.
За отчетный период группа выплатила дивиденды в размере 4,7 руб. на обыкновенную акцию. За I квартал компания направила акционерам почти идентичные дивиденды – 4,6 руб.