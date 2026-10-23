Прибыль Т-банка за девять месяцев составила 156,6 млрд рублей

Консолидированный кредитный портфель «Т-технологий» на конец сентября превысил 4,1 трлн руб., увеличившись на 28% год к году и на 2,1% к августу. Объем кредитов бизнесу увеличился на 74%. Суммарный объем средств клиентов на счетах и активов на брокерских счетах клиентов вырос на 8,2% до 6,5 трлн руб. Инвестиционный портфель клиентов достиг 2,5 трлн руб. (+30% год к году и +0,9% к августу). Объем средств клиентов на конец сентября 2026 г. составил более 4 трлн руб.