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Главная / Инвестиции /

Акционеры «Т-технологий» одобрили дивиденды за полугодие

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акционеры МКПАО «Т-технологии» на общем собрании одобрили выплату дивидендов в размере 4,7 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Дивидендная доходность по текущим ценам составляет 1,8%. Чтобы получить дивиденды, акции нужно купить до 9 октября включительно. Дату отсечки определили на 12 октября.

За I квартал компания выплатила практически идентичные дивиденды – 4,6 руб.

В отчетности «Т-технологий» за II квартал по МСФО указано, что операционная чистая прибыль составила 52,1 млрд руб. (+25% год к году), выручка составила 216,8 млрд руб., (+27%), рентабельность капитала (ROE) - 28,1%., ROE в сегментах B2C и B2B - 34,4%.

В феврале стало известно, что компания планирует консолидировать банк «Точка». Совет директоров группы «Т-технологии» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10 и консолидацию до 100% акций АО «Точка», которому принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей. Группа намерена провести дробление акций для того, чтобы установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов.

1 октября совет директоров «Т-технологий» утвердил оценку 100% АО «Точка» в размере 84,8 млрд руб., а также установил цену допэмиссии акций для консолидации компании на уровне 320 руб. 

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