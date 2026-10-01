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Главная / Инвестиции /

СД «Т-технологий» оценил «Точку» в 84,8 млрд рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Совет директоров «Т-технологий» утвердил оценку 100% АО «Точка» в размере 84,8 млрд руб., а также установил цену допэмиссии акций для консолидации компании на уровне 320 руб. Об этом говорится в сообщении «Т-технологий».

Для заключения сделки компания использует смешанное финансирование. Допэмиссия «Т-технологий» пройдет по закрытой подписке в пользу владельца 64% «Точки» МКООО «Каталитик пипл». Остальные расчеты с акционерами банка будут в денежной форме, с использованием заемных средств.

«С учетом данных параметров, а также частичной оплаты акций АО «Точка» в денежной форме совет директоров оценивает объем требуемых к размещению акций «Т» в рамках допэмиссии для сделки в 170 млн акций «Т». Поскольку в результате консолидации АО «Точка» предполагается формирование квазиказначейского пакета акций «Т» на МКООО «Каталитик пипл», эффективная потребность в допэмиссии оценивается в 85 млн акций, что эквивалентно 3,2% общего количества акций «Т», – сказал председатель совета директоров «Т-технологий» Алексей Малиновский.

По его словам, инвестиция соответствует стандартам группы по ROE и окупится с доходностью выше 30%. Как и в случае с Росбанком, сделка должна обеспечить позитивную траекторию прибыли на акцию «Т» с учетом допэмиссии в среднесрочной перспективе, заявил председатель совета директоров. Он добавил, что, по текущим ожиданиям, в 2026 г. совокупный размер дивидендов на акцию «Т» вырастет более чем на 20%.

О планах консолидировать банк «Точка» стало известно в феврале. Совет директоров группы «Т-технологии» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10 и консолидацию до 100% акций АО «Точка», которому принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей. Группа намерена провести дробление акций для того, чтобы установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов.

В «Точке» 64% принадлежит «Каталитик пипл», в котором 50,01% у «Т-технологий». Таким образом, экономическая доля «Т-технологий» в «Точке» составляет 32%.

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