СД «Т-технологий» оценил «Точку» в 84,8 млрд рублей

По его словам, инвестиция соответствует стандартам группы по ROE и окупится с доходностью выше 30%. Как и в случае с Росбанком, сделка должна обеспечить позитивную траекторию прибыли на акцию «Т» с учетом допэмиссии в среднесрочной перспективе, заявил председатель совета директоров. Он добавил, что, по текущим ожиданиям, в 2026 г. совокупный размер дивидендов на акцию «Т» вырастет более чем на 20%.