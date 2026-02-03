«Т-технологии» намерены консолидировать банк «Точка» и провести сплит акций

«Т-технологии» намерены консолидировать банк «Точка» и провести сплит акцийВ рамках сделки с «Точкой» планируется допэмиссия акций
Совет директоров группы «Т-Технологии» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10 и консолидацию до 100% акций АО «Точка», которой принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей. Об этом говорится в сообщении группы.
Группа планирует провести дробление акций для того, чтобы установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов. Утром 3 февраля одна бумага «Т» стоила 3 339,2 руб.
В случае одобрения акционерами этого предложения по итогам внеочередного общего собрания 10 марта, общее количество акций «Т-Технологий» вырастет до 2 682 747 860 штук с текущих 268 274 786 штук. Точные даты и другие детали конвертации группа объявит позднее.
После проведения всех процедур дробления акций «Т-Технологии» продолжит придерживаться действующей дивидендной политики, предусматривающей практику ежеквартальных дивидендных выплат.
В рамках сделки по консолидации «Точки» планируется дополнительная эмиссия акций «Т» по закрытой подписке в пользу «Каталитик пипл» и действующих акционеров группы. «Каталитик» – это совместное предприятие «Т-технологии» и «Интерроса» (49,99%), которая также является ключевым акционером группы «Т». Сейчас у СП 64% в сервисе для предпринимателей АО «Точка» (принадлежит банк «Точка»).
Вопрос допэмиссии для консолидации «Точки» акционеры будут рассматривать 5 июня – при условии одобрения инициативы группа проведет «все необходимые корпоративные процедуры и получит регуляторные согласования», говорится в сообщении. Конкретные параметры допэмиссии пока не раскрываются.
Оценка «Точки» будет объявлена в конце II квартала. Для сделки будет проведена независимая оценка справедливой рыночной стоимости «Точки» с учетом рыночных подходов, актуальных мультпликаторов в финансовом и технологическом секторах, а также оценок, по которым торгуются «Т-Технологии». Совет директоров ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции «Т» на момент сделки, говорится в сообщении группы. После утверждения процедуры размещения дополнительных акций акционеры с преимущественным правом выкупа получат соответствующие уведомления.
Банк «Точка» будет и дальше развиваться в качестве самостоятельного бизнеса под управлением текущей команды менеджмента, приводятся в релизе слова президента «Т-технологий “ Станислава Близнюка.
Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидается осенью 2026 г. Процесс будет проходить поэтапно, группа намерена “регулярно представлять рынку информацию о ходе сделки и реализации синергий”.
В 2024 г. стало известно, что еще 25% акций АО «Точка» приобрела VK, а также в число инвесторов вошла компания 1С, но данные о ее доле не раскрывались. Официально также не заявлялось о том, через какое юрлицо они владели «Точкой». В самой «Точке» в 2024 г. сообщали, что консорциум сейчас владеет 100% акций АО «Точка» и ни у одного из акционеров нет контрольного пакета – операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров.
Совет директоров «Т-Технологий» ожидает, что в результате сделки доля ключевого акционера («Интеррос» – «Ведомости») не превысит 50%, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «Т-Технологий» Алексея Малиновского.
Максимальный объем планируемой допэмиссии, включая необходимый по закону резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, будет объявлен перед проведением внеочередного собрания акционеров. В рамках допэмиссии для интеграции Росбанка группа анонсировала существенный резерв бумаг для реализации акционерами преимущественного права, при этом фактическая допэмиссия была вдвое меньше, напоминает Малиновский: объявленный максимальный размер допэмиссии составлял 130 млн акций, итоговый объем допэмиссии составил 69 млн. Как и в прошлой допэмиссиии, все невостребованные в рамках консолидации «Точки» дополнительные акции «Т» будут погашены.
Консолидация «Точки» позволит группе продолжить наращивание позиций в b2b сегменте, отмечается в релизе. Общая клиентская база «Т» и «Точки» насчитывает почти 1,5 млн активных клиентов, клиентские базы двух бизнесов пересекаются очень мало, говорит Близнюк. Совместная работа команд позволит «в полной мере раскрыть потенциал обоих бизнесов с учетом эффекта масштаба», считает он: быстрее создавать и развивать новые технологичные продукты и сервисы для клиентов, а также повышать вовлечение клиентов за счет эффективных кросс-селл механик.
«Наша цель — построить масштабируемую технологическую платформу для предпринимателей и бизнеса, которая объединяет финансовые сервисы, инструменты управления и цифровые продукты в единой экосистеме. Консолидация 100% акций АО «Точка» – важный шаг в реализации этого подхода, позволяющий ускорить развитие продуктов, повысить вовлеченность клиентов и укрепить присутствие группы в сегменте МСБ», – говорится в релизе.
Операционная независимость банка «Точка» сохраняется и не является предметом для переговоров, передал «Ведомостям» через представителя генеральный директор и сооснователь банка Андрей Завадских. В прошлом году «Точка» уже работала с командой Т-банка над специальными решениями для клиентов «Точки»: например, им стали доступны новые кредитные продукты. В работе — еще ряд проектов на стыке нашей экспертизы и возможностей, говорит Завадских. «Партнерство с "Т-технологиями" — возможность привлечь дополнительные ресурсы, которые позволяют расти активнее и быстрее достигать стратегических целей», – отметил он.