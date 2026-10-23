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Главная / Инвестиции /

Рынок акций слабо растет накануне заседания ЦБ

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 23 октября индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,24% и составил 2435,42. Индекс РТС вырос на 0,24% и составил 945,71.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 10,68 млрд руб.

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