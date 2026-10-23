Рынок акций слабо растет накануне заседания ЦБ
По состоянию на 12:00 мск 23 октября индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,24% и составил 2435,42. Индекс РТС вырос на 0,24% и составил 945,71.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Инарктика» – 319,80 руб. (+1,62%)
«Русгидро» – 0,46 руб. (+1,58%)
ГК «Базис» – 132,56 руб. (+1,47%)
«Акрон» – 19 474 руб. (+1,46%)
Группа ЛСР – 549 руб. (+1,29%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 10,68 млрд руб.