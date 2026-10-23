«Бюро 1440» оснастит спутниковыми терминалами несколько тысяч поездов

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») планирует оснастить терминалами спутниковой связи несколько тысяч российских поездов. В 2027 г. терминалы установят более чем в 500 составах, сообщил заместитель гендиректора Дмитрий Агафонов ИС «Вести».