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«Бюро 1440» оснастит спутниковыми терминалами несколько тысяч поездов

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») планирует оснастить терминалами спутниковой связи несколько тысяч российских поездов. В 2027 г. терминалы установят более чем в 500 составах, сообщил заместитель гендиректора Дмитрий Агафонов ИС «Вести».

По его словам, сначала нужно убедиться в работоспособности технологии, прежде чем масштабировать ее на сотни составов.

«В целом программа масштабная, там несколько тысяч составов нам нужно будет оснастить такими терминалами», – сказал Агафонов.

Ранее компания представила линейку терминалов для спутниковой связи. Модель 1440.ЗЕМЛЯ, которую установят в поездах, поддерживает бесперебойное соединение при движении на скорости до 400 км/ч.

8 октября «Бюро 1440» сообщило о тестировании спутниковой связи на удаленных промышленных площадках «Норникеля». Первый сеанс видеосвязи через низкоорбитальную группировку «Рассвет» прошел между форумом «Цифровые решения» в Москве и площадкой компании в Красноярском крае.

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