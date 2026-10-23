«Бюро 1440» оснастит спутниковыми терминалами несколько тысяч поездов
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») планирует оснастить терминалами спутниковой связи несколько тысяч российских поездов. В 2027 г. терминалы установят более чем в 500 составах, сообщил заместитель гендиректора Дмитрий Агафонов ИС «Вести».
По его словам, сначала нужно убедиться в работоспособности технологии, прежде чем масштабировать ее на сотни составов.
«В целом программа масштабная, там несколько тысяч составов нам нужно будет оснастить такими терминалами», – сказал Агафонов.
Ранее компания представила линейку терминалов для спутниковой связи. Модель 1440.ЗЕМЛЯ, которую установят в поездах, поддерживает бесперебойное соединение при движении на скорости до 400 км/ч.