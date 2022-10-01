На севастопольском аэродроме Бельбек загорелся самолет
У выкатившегося за ВПП на аэродроме Бельбек в Крыму самолета произошел частичный подрыв боекомплекта, пилот успел катапультироваться, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Возникший в результате взрыва пожар был потушен.
«По ситуации на Бельбеке. Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться», — написал губернатор в Telegram-канале. Развожаев отметил, что аэродром не поврежден.
1 октября губернатор сообщил, что на аэродроме Бельбек в Севастополе самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Очевидцы распространили в социальных сетях кадры, якобы сделанные в районе аэродрома.
На снимках видно, что на месте ЧП поднимаются клубы черного дыма. Михаил Развозжаев призвал жителей города сохранять спокойствие.