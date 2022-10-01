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На севастопольском аэродроме Бельбек загорелся самолет

Ведомости

У выкатившегося за ВПП на аэродроме Бельбек в Крыму самолета произошел частичный подрыв боекомплекта, пилот успел катапультироваться, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Возникший в результате взрыва пожар был потушен.

«По ситуации на Бельбеке. Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться», — написал губернатор в Telegram-канале. Развожаев отметил, что аэродром не поврежден.

1 октября губернатор сообщил, что на аэродроме Бельбек в Севастополе самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Очевидцы распространили в социальных сетях кадры, якобы сделанные в районе аэродрома.

На снимках видно, что на месте ЧП поднимаются клубы черного дыма. Михаил Развозжаев призвал жителей города сохранять спокойствие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных