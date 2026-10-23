Директор Долиной опроверг ее участие в рекламе «АйфонБерри»

Певица Лариса Долина не участвовала в рекламе интернет-магазина «АйфонБерри», а видеоролики с ее изображением были созданы с помощью нейросетей. Об этом заявил директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с «РИА Новости». По его словам, представители певицы уже подали иск из-за незаконного использования ее имени.