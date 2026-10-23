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Директор Долиной опроверг ее участие в рекламе «АйфонБерри»

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Певица Лариса Долина не участвовала в рекламе интернет-магазина «АйфонБерри», а видеоролики с ее изображением были созданы с помощью нейросетей. Об этом заявил директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с «РИА Новости». По его словам, представители певицы уже подали иск из-за незаконного использования ее имени.

«Долина на своих страницах ничего не публиковала, закон о рекламе мы знаем, за незаконное использование имени артиста нами был подан иск о защите чести и достоинства или деловой репутации», – сказал Пудовкин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певица якобы участвовала в рекламе «АйфонБерри». По данным канала, после покупок в интернет-магазине около 200 человек потеряли в общей сложности 10 млн руб.

Пудовкин выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Он подчеркнул, что ответственность должны нести лица, которые заключали договоры, получали деньги от покупателей и не выполнили взятые на себя обязательства.

8 сентября Лефортовский суд Москвы взыскал более 114 млн руб. с двух фигурантов дела о мошенничестве в отношении Долиной. Разбирательство было связано с продажей квартиры певицы в Хамовниках под влиянием злоумышленников. Средства взысканы в счет возмещения причиненного артистке ущерба.

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