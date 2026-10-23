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Главная / Экономика /

Частные инвестиции в городские ГЧП и концессии превысили 1 трлн рублей

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объем частных инвестиций в городские проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионные соглашения превысил 1 трлн руб. Инвесторы и кредиторы обеспечили 86% общего объема вложений, сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Национального центра «Развивай.РФ» Андрей Самохин.

По его словам, наибольшая активность бизнеса наблюдается в Приволжском и Южном федеральных округах. В каждом из них частные вложения в городские ГЧП и концессии приближаются к 230 млрд руб. Среди отдельных городов Самохин выделил Волгоград и Комсомольск-на-Амуре, где доля частного финансирования превышает 90%.

«Взаимодействие с бизнесом позволяет городам реализовывать проекты в коммунальной сфере, транспорте и дорожном строительстве, образовании и спорте», – подчеркнул он.

По числу соглашений лидирует коммунальная сфера. Более 250 проектов направлены на развитие и модернизацию сетей водо- и теплоснабжения. Доля частных вложений превышает 90% в проектах электроснабжения, освещения, дорожного строительства, транспорта и здравоохранения.

Данные получены в ходе обновления индекса «Развивай.РФ», который используется для оценки эффективности проектов ГЧП. В исследовании учитываются инициативы стоимостью более 1 млн руб. со сроком реализации от трех лет.

6 июля Самохин назвал Норильск, Димитровград и Нарьян-Мар лидерами по развитию нормативной базы для ГЧП. Доля частных инвестиций в проектах этих городов достигает 98%.

5 мая ВЭБ.РФ сообщил, что на коммунально-энергетическую сферу приходится 388 городских проектов ГЧП и концессий с общим объемом вложений около 930 млрд руб. Еще 560 млрд руб. инвестиций предусмотрено в транспортной сфере.

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