Частные инвестиции в городские ГЧП и концессии превысили 1 трлн рублей

По его словам, наибольшая активность бизнеса наблюдается в Приволжском и Южном федеральных округах. В каждом из них частные вложения в городские ГЧП и концессии приближаются к 230 млрд руб. Среди отдельных городов Самохин выделил Волгоград и Комсомольск-на-Амуре, где доля частного финансирования превышает 90%.