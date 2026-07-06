Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,433-0,5%CHKZ15 4000%KAZT272,2+0,29%IMOEX2 237,68-0,23%RTSI912,79-0,23%RGBI112,2+0,22%RGBITR748,25+0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Норильск, Димитровград и Нарьян-Мар стали лидерами по нормативной базе для ГЧВ

Ведомости

Норильск, Димитровград и Нарьян-Мар возглавили рейтинг городов с наиболее развитой нормативной базой для привлечения инвестиций в инфраструктуру через государственно-частное партнерство (ГЧП). В пятерку также вошли Сарапул и Нальчик, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра «Развивай.РФ» Андрей Самохин.

По его словам, доля частных инвестиций в проектах ГЧП и концессиях в этих городах на 10–12% выше средних показателей и достигает 98% от общего объема вложений. Работа по созданию условий для проектов ведется по нескольким направлениям. Димитровград усилил позиции за счет закрепления кураторов и продления налоговых льгот для концессионеров. Норильск подготовил дорожную карту развития территорий с включением механизмов ГЧП. Нальчик создал межведомственную команду для отбора проектов. В Нарьян-Маре и Сарапуле введены льготные ставки для инвесторов и четкий регламент реализации проектов.

Оценка активности в сфере ГЧП входит в единую аналитическую систему ВЭБ на базе индекса «Развивай.РФ». В 2025 г. его обновили с учетом национальных целей и международных стандартов, включая города стран БРИКС. Количество городов в системе выросло до 270, в ближайшие два года планируется охватить 500 крупнейших населенных пунктов.

ВЭБ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с инвестициями от 3 млрд руб. по поручению президента. Расширение инструментов привлечения частных инвестиций заложено в стратегии ВЭБ.РФ до 2030 г. Минэкономразвития совместно с ВЭБом и рынком донастраивает регулирование концессий, которые остаются самой востребованной формой ГЧП.

В сентябре 2025 г. председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что ВЭБ.РФ разработал новый стандарт ГЧП для обеспечения «нового качества» партнерства бизнеса и государства. Проект обсуждался на сессии «Климат доверия» в рамках X Восточного экономического форума (ВЭФ), писали «Ведомости капитал».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте