Норильск, Димитровград и Нарьян-Мар стали лидерами по нормативной базе для ГЧВ

По его словам, доля частных инвестиций в проектах ГЧП и концессиях в этих городах на 10–12% выше средних показателей и достигает 98% от общего объема вложений. Работа по созданию условий для проектов ведется по нескольким направлениям. Димитровград усилил позиции за счет закрепления кураторов и продления налоговых льгот для концессионеров. Норильск подготовил дорожную карту развития территорий с включением механизмов ГЧП. Нальчик создал межведомственную команду для отбора проектов. В Нарьян-Маре и Сарапуле введены льготные ставки для инвесторов и четкий регламент реализации проектов.