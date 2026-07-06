Норильск, Димитровград и Нарьян-Мар стали лидерами по нормативной базе для ГЧВ
Норильск, Димитровград и Нарьян-Мар возглавили рейтинг городов с наиболее развитой нормативной базой для привлечения инвестиций в инфраструктуру через государственно-частное партнерство (ГЧП). В пятерку также вошли Сарапул и Нальчик, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра «Развивай.РФ» Андрей Самохин.
По его словам, доля частных инвестиций в проектах ГЧП и концессиях в этих городах на 10–12% выше средних показателей и достигает 98% от общего объема вложений. Работа по созданию условий для проектов ведется по нескольким направлениям. Димитровград усилил позиции за счет закрепления кураторов и продления налоговых льгот для концессионеров. Норильск подготовил дорожную карту развития территорий с включением механизмов ГЧП. Нальчик создал межведомственную команду для отбора проектов. В Нарьян-Маре и Сарапуле введены льготные ставки для инвесторов и четкий регламент реализации проектов.
Оценка активности в сфере ГЧП входит в единую аналитическую систему ВЭБ на базе индекса «Развивай.РФ». В 2025 г. его обновили с учетом национальных целей и международных стандартов, включая города стран БРИКС. Количество городов в системе выросло до 270, в ближайшие два года планируется охватить 500 крупнейших населенных пунктов.
ВЭБ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с инвестициями от 3 млрд руб. по поручению президента. Расширение инструментов привлечения частных инвестиций заложено в стратегии ВЭБ.РФ до 2030 г. Минэкономразвития совместно с ВЭБом и рынком донастраивает регулирование концессий, которые остаются самой востребованной формой ГЧП.