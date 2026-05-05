Эксперты назвали самые популярные сферы при запуске проектов ГЧП в городах

Ведомости

В городах России основная часть проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) реализуется в коммунально-энергетическом, транспортном и социальном секторах. Об этом свидетельствуют данные Национального центра Развивай.РФ (Группа ВЭБ).

«Инструментарий ГЧП позволяет городам активно привлекать частное софинансирование в проекты и программы, качественно меняющие жизнь обычных семей. В результате обновляются коммунальные сети, строятся школы, детские центры и спортивные объекты», – заявил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

По его словам, коммунально-энергетическая сфера лидирует по объему вложений и числу проектов с примерно 930 млрд руб. инвестиций в 388 ГЧП и концессий. В транспортной сфере городские ГЧП-вложения по 30 соглашениям превышают 560 млрд руб., в социальной сфере – порядка 220 млрд руб. на 256 объектах. По оценке Самохина, доля частного капитала в этих направлениях превышает 80%.

Анализ проводится также в рамках цифровой платформы комплексной оценки качества жизни, которую ВЭБ развивает на базе Развивай.РФ. В 2025 г. методология была обновлена с учетом национальных целей развития, показателей Минстроя и международных сопоставлений, включая города стран БРИКС. Параметры синхронизированы с рейтингом качества жизни АСИ. Охват системы расширен до 270 городов.

В сентябре 2025 г. президент России Владимир Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ разработать национальный стандарт и модель финансирования проектов государственно-частного партнерства и концессий. В соответствии с поручением президента ВЭБ.РФ стал обязательным участником и верификатором крупных государственно-частных партнерств с инвестиционным порогом свыше 3 млрд руб.

Регулятор отрасли – Минэкономразвития – с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП. Идет донастройка регулирования концессий – наиболее востребованной формы государственно-частного взаимодействия.

